Las explosivas declaraciones de Wanda Nara en contra de Mauro Icardi y sus abogadas: “Hace 8 meses mantengo sola...”

Wanda Nara está en el foco de los medios de comunicación desde que estalló el WandaGate que involucra su divorcio con Mauro Icardi, las acusaciones entre ellos, y la China Suárez, más el escándalo por la tenencia legal de sus hijas: Francesca e Isabella.

Su última polémica con Icardi ocurrió hace unas semanas, cuando el deportista decidió no llevar a las mascotas de sus hijas con él, por lo que irrumpió en el departamento de Wanda Nara a los gritos y en medio de una crisis de nervios de sus hijas, lo que terminó con la llegada del SAME y la policía.

La dramática situación vivida por las menores puso en el foco al futbolista y su rol como padre. Es por ello Wanda Nara no dudó en realizar un comunicado contra Mauro Icardi y sus abogadas, en las que se incluye Elba Marcovecchio.

La palabra de Wanda Nara contra Mauro Icardi y sus abogadas

La empresaria apuntó contra Mauro Icardi en su cuenta de X (antiguamente conocido como Twitter). Allí, recalcó que estaba manteniendo a sus pequeñas por sí misma. “Por mis hijas doy mi vida y nunca voy a tener la agenda ocupada. Porque son mi prioridad y hace 8 meses las mantengo sola”, comenzó diciendo la intérprete de Amor Verdadero.

“Parece que así seguiré porque la Justicia prioriza que el papá gaste en gatos y no en sus perritos e hijas. Que use el dinero que me debe en arreglar los techos que se cayeron en la última tormenta de la propiedad conyugal de mis sueños,, que no quiero que se me arruine el patrimonio”, continuó expresando en contra del futbolista.

Finalmente, Wanda acusó a Elba Marcovecchio, defensa de Mauro Icardi, de ser “chorra”. “En estos días le cuento la historia de una abogada. Por respeto a su ex que no está, estoy pensando si contarlo o no. Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave. Pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano debería saber", cerró la empresaria.