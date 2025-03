La tremenda reacción de la China Suárez luego que se filtraran chats de su encuentro íntimo con Maxi López

La denominada “novela turca” entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez está lejos de terminar sus capítulos. De acuerdo con el periodista Juan Etchegoyen, la ex Casi Ángeles habría tenido un encuentro pasional con Maxi López, exesposo de la conductora de Bake Off Famosos.

"Señores y señoras, pónganse cómodos porque el programa de hoy es imperdible de verdad. Hoy acá arranca una historia que durará varias semanas. Recibí material en los últimos días muy sensible e importante por la carga informativa (...) Yo lo que me pregunto es si hubo algo alguna vez entre la China Suárez y Maxi López porque tengo en mi poder chats que comprometen al ex de Wanda Nara y lo vinculan a la novia de Mauro Icardi", aseveró el periodista en Mitre Live.

Según las fuentes del comunicador, el exfutbolista le habría sido infiel a su pareja Daniela Christiansson con una modelo a fines de diciembre del año pasado. Durante su intercambio de mensajes, habría dado a entrever un encuentro íntimo con la actual novia de Mauro Icardi.

Maxi López, Daniela y Elle. (Foto: Instagram Daniela Christiansson)

“Ahí estás viendo el chat de Maxi con Luah donde le habla de la China Suárez, dice y confirma que tuvo un vínculo sexual con la actriz. Fíjate que habla de Wanda y Mauro. Dice Maxi en este chat ‘ni él ni ella lo saben’ y remata con una frase contra Icardi lapidaria. Maxi dice en este chat ‘le gusta lo usado al crack’”, expresó Etchegoyen.

Tras presentarse estos supuestos chats, múltiples usuarios atacaron a la ex Casi Ángeles por haber salido con otro exesposo de Wanda Nara. Esto hizo que la China Suárez saliera en su defensa públicamente, algo que no suele hacer a menudo.

¿La China Suárez tuvo un romance fugaz con Maxi López?

La respuesta de la actriz ocurrió en la tarde de este 14 de marzo, cuando la cuenta de Instagram de “América TV” publicó un video en el que Juan Etchegoyen presentaba los chats de Maxi López hablando de ella. Ahí, cansada de los rumores, aprovechó de desmentirlo en los comentarios de la publicación. “JAJAJAJAJAJA Un límite. UNO”, sentenció la China Suárez, desmintiendo lo presentado en los chats.

La reacción de la China Suárez a los supuestos encuentros con Maxi López, exesposo de Wanda Nara

Finalmente, desde el lado de Maxi López también se desmintió lo presentado por Juan Etchegoyen. Luego que desde el programa “Puro Show” le preguntara al exjugador sobre los chats, respondió con un tajante: “Es mentira”.