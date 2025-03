¡Bombazo! Se filtraron los “chats picantes” que confirman el encuentro íntimo entre Maxi López y la China Suárez

Si había un capítulo que aún faltaba en esta compleja novela turca, era precisamente este: el rumor que ha cobrado fuerza en las últimas horas, el cual sostiene que Maxi López y la China Suárez habrían tenido un breve encuentro en el pasado.

Maxi López y Wanda Nara: una imagen que simboliza la paz entre ambos. (Instagram Maxi López y Wanda Nara)

Mientras Maxi López, exfutbolista y exmarido de Wanda Nara, continúa siendo un personaje clave en el mundo del espectáculo, la China Suárez, actriz y cantante, ha sido protagonista de varios titulares debido a su vida personal. Este supuesto “touch and go” de su pasado vuelve a ponerlos en el centro de la atención, en medio de una trama llena de sorpresas y escarceos sentimentales que mantienen a todos pendientes de cada nuevo detalle.

El encuentro entre Maxi López y la China Suárez

“Señores y señoras pónganse cómodos porque el programa de hoy es imperdible de verdad. Hoy acá arranca una historia que durará varias semanas. Recibí material en los últimos días muy sensible e importante por la carga informativa”, comenzó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre).

Y añadió: “Yo lo que me pregunto es si hubo algo alguna vez entre la China Suárez y Maxi López porque tengo en mi poder chats que comprometen al ex de Wanda Nara y lo vinculan a la novia de Mauro Icardi”.

“En estos días, entre otras cosas, conté en este programa la infidelidad de Maxi a Daniela Christiansson (su actual pareja) porque tengo chats picantes que son de diciembre y enero pasado que mantuvo López con una mujer del medio que ahora te voy a dar el nombre”, continuó.

“Esta mujer es modelo. Se llama Luah Martínez y no sólo me asegura detalles muy fuertes de su vínculo con Maxi sino que también tiene cómo comprobarlo. Yo hoy acá te voy a mostrar una serie de chats que me llegaron donde Maxi López le dice a Luah que tuvo relaciones sexuales con Eugenia la China Suárez. No especifica ni cuándo ni cómo pero ya el dato es terrible”, sostuvo Juan antes de poner el material comprometedor.

La China Suárez impresionó con su look.

Y agregó: “Ahí estás viendo el chat de Maxi con Luah donde le habla de la China Suárez, dice y confirma que tuvo un vínculo sexual con la actriz. Fíjate que habla de Wanda y Mauro. Dice Maxi en este chat ‘ni él ni ella lo saben’ y remata con una frase contra Icardi lapidaria. Maxi dice en este chat ‘le gusta lo usado al crack’”.

“Repito. Este chat es del 12 de enero de este año, justo por esos días yo confirmé la ruptura amorosa de Maxi con su esposa sueca Daniela Christiansson”, concluyó Etchegoyen.