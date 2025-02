La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara no termina. Luego que el juez determinada el reintegro de las hijas con el futbolista, la empresaria lo denunció por presunta violencia contra uno de sus hijos. "Entrevistaron a uno de los hijos de Maxi López y de Wanda Nara, y confesó que (Mauro Icardi) le habría pegado en la cabeza varias veces en varias oportunidades y que no habría tenido los mejores modos cuando vivían, tanto afuera como acá cuando estuvieron en Santa Bárbara”, expresó Pepe Ochoa en LAM.

Tras conocerse la denuncia, se generó un fuerte debate en redes sociales sobre la veracidad de la denuncia. Esto llevó a que Mauro Icardi publicase un duro descargo en su defensa que incluye pruebas en contra de Wanda Nara.

El descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

El escrito del futbolista fue presentado en sus redes sociales. Allí, dudó sobre la denuncia de Wanda al recalcar que la misma buscaba meses antes que los viese a sus tres hijos varones. “No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes (porque los crie y me dicen papá, palabras textuales”, comenzó diciendo Icardi.

El descargo de Mauro Icardi contra la denuncia de Wanda Nara.

Luego, recalcó la poca credibilidad de Wanda tras resaltar sus acciones durante las denuncias: “¿Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada?. Mmmm ¿Raro no?“.

“¿La misma que incumplió cada resolución de un juez y defensor de menores, pero como no le convenía, quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió veces de abogado? Qué mala asesorada, diría yo (...) ¿La misma que quería el divorcio y cuando lo presenté enloqueció publicando chats antiguos para desorientar y hacer creer otra realidad?“, continuó diciendo en su descargo.

Finalmente, el futbolista aseveró que contaba con sumas pruebas que desmentían a la empresaria. Una de ellas las presentó en sus historias, donde se ve como Wanda le preguntaba si quería ver a uno de sus hijos. “¿Quieres venir a saludar a Benchu?“, le preguntaba la empresaria.