Wanda Nara ha pasado por sumos cambios en su vida personal. Luego de anunciar su separación con Mauro Icardi, la modelo inició una relación con L-Gante y se asentó en Buenos Aires para enfocarse en algunos proyectos en televisión como Bake Off Famosos.

Wanda Nara

Su presencia en televisión ha dado de qué hablar tanto en Argentina como a nivel internacional. Esto último se vio en las últimas horas, cuando la empresaria recibió un premio a la “Mujer del Año” desde Estambul, su antiguo hogar con el futbolista.

El emotivo descargo de Wanda Nara tras recibir el premio a “Mujer del Año”

La conductora de Bake Off Famosos se presentó al Best of Europe Awards con un vestido rosa de gala que tenía una gran cola y dejaba descubierta su espalda. Con ese estilo de lujo, ganó la condecoración a la que estaba nominada.

Wanda Nara con el premio a "Mujer del año" que recibió en Turquía. (Foto: Instagram)

“Ganeeeeeeee. BEST WOMAN OF THE YEAR. Europa Awards Thanks (...) Una noche soñada en Estambul”, expresó la expareja de Mauro Icardi con suma emoción a través de un álbum de fotos durante su tiempo en el evento.

La reacción del público al premio de Wanda Nara

Los seguidores de Wanda Nara no dudaron de celebrar su premio junto a ella. A una hora de publicar la noticia, miles de fanáticos enviaron sus felicitaciones. "Es que SOS LA REINA, acá y en la China… ahí no, pero sí en el resto del mundo“, ”Felicitaciones Wandaaaa. Adermicina para la que no soporte", “¿Podrán las Tatianas", destacaron algunos usuarios en redes sociales.

No obstante, como suele suceder, algunos usuarios sentenciaron que el premio sería una condecoración “trucha”. Según la periodista Fernanda Iglesias, en este reconocimiento los artistas deben postularse para participar, en lugar de ser seleccionados por un jurado. “Vos tenés que aplicar (para participar, no te selecciona un jurado)”, destacó el comunicado.

Tras estos dichos, Wanda Nara y Kennys Palacios, uno de sus amigos más cercanos, hablaron con “Puro Show” para aclarar los dichos de Iglesias. “Cómo me voy a postular si ni sabía que existía el premio. Me enteré cuando me llamaron para avisarme que estaba nominada”, le expresó la modelo a Pochi.