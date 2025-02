La China Suárez aceptaría un trabajo que Wanda Nara rechazó: en qué consiste el proyecto

La disputa entre Wanda Nara y la China Suárez no deja de sumar capítulos. Luego que la ex Casi Ángeles confirmara su relación con Mauro Icardi, la empresaria no ha dudado en apuntar contra ella cada vez que puede.

¡Hay pruebas! Así fue el tremendo cara a cara entre Wanda Nara y la China Suárez: “Las piñas que te dio Pampita...”

“Qué pena que perdiste tres años insistiéndome a mí y mintiéndome. Pero bueno, sé feliz ahora, que te ayude (...) Vos elegiste quedarte cuando descubrí tu infidelidad. Entiendo que ahora escribirás con ella al lado. Vos y yo sabemos la verdad: vos pudiéndola haber elegido, no la elegiste", le habría dicho la empresaria a Mauro Icardi sobre su relación con la China Suárez.

Ahora bien, en medio de su disputa mediática, la actriz y cantante habría tomado una decisión que sumaría capítulos en su historia con la empresaria: tomaría un trabajo antes propuesto a la conductora de Bake Off Famosos.

Todos los detalles sobre el nuevo trabajo de la China Suárez

La noticia fue confirmada por el periodista Guido Záffora en el programa “El Diario de Mariana”, quien aseveró que se trataría de un trabajo en Turquía, país donde Wanda Nara residía anteriormente con Mauro Icardi. “Esta propuesta que le ofrecieron a la China Suárez para protagonizar en Turquía, ¿de quién la hereda? La hereda de Wanda Nara", comenzó diciendo el comunicador.

Seguidamente, el comunicador explicó que el proyecto consistiría en una novela que se le había planteado previamente a Wanda Nara por parte de uno de los inversores del Galatasaray, equipo donde trabaja Icardi. “Wanda tenía la propuesta de uno de los accionistas para esta novela. Este accionista es el dueño de uno de los canales más importantes. Sin embargo, el accionista le dijo que se había separado y fue por la China Suárez”, aseveró.

“Apenas este tipo vio la foto de la confirmación (en donde la China confirmó su relación con Mauro), dijo ‘esta es la persona’ y le propuso hacer una novela para este año en Turquía”, continuó diciendo Záffora, agregando que de aceptar, debía quedarse al menos seis meses en el país.

¿La China Suárez en una novela turca?

El posible proyecto de Suárez en el mundo de las novelas turcas generó sumo debate en redes, en donde se habló de la poca creencia en los medios y la actitud de la ex Casi Ángeles. "Puras mentiras o medias verdades y comentarios tendenciosos. Cero etica profesional", destacó uno de los usuarios.