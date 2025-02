¡Como una novela! Kennys Palacios reveló la historia detrás del presunto romance de Wanda Nara y su guardaespaldas

La historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de culminar. En medio de su batalla legal por la tenencia de sus hijas, un guardaespaldas de la modelo reveló detalles sobre la aventura que habrían tenido en uno de sus cumpleaños.

"Yo estaba parado al lado de la barra y pasó Wanda y me agarró (...) Después viene ella y me informa que afuera estaban los medios, que no quería hablar, quería salir rápido, que la llevara al auto y la siguiera. De ahí fuimos al Chateau Libertador, me mandaron a comprar bebidas, compré, subí y me quedé un rato más. Pregunté si me podía bañar, me fui a bañar, estaba medio mareado, me senté en la cama y veo que entra Wanda, cierra la puerta y después no me acuerdo de nada", aseveró Agustín Longueira sobre su presunto encuentro con Nara.

Luego de revelar sus interacciones con la conductora de Bake Off Famosos, comenzaron a circular rumores sobre un presunto romance entre ellos. Esto hizo que Kennys Palacios, el amigo más cercano de Wanda Nara, aclarase la situación.

Qué dijo Kennys Palacios sobre el supuesto romance de Wanda Nara con el guardaespaldas

El estilista dio su pensar sobre la situación en el programa “Puro Show” por El Trece. Ahí, reveló que acompañaría a la modelo en su viaje por Turquía. "Me voy el sábado a Turquía, lo poco que hemos hablado con Wanda fue por el tema de su vestido para el día de la premiación. Creo que L-Gante va a ir. No tengo ni idea de cómo lo van a recibir, a nosotros nos espera gente del evento y seguridad. Wanda donde pisa es una estrella, por algo la están nominando para este premio", destacó el mediático.

Cuando le preguntaron sobre las declaraciones del guardaespaldas de Wanda, respondió con ironía que debería buscar trabajo en la televisión. “Ojalá consiga laburo, le gusta la tele. Tendría que cambiar el speech e ir, por otro lado. A las mujeres les queda más decir ‘me acosté con este o con otro’. Laburó dos días y le alcanzó para armar su novela. Cada uno busca la forma de trabajar en este medio”, sentenció.