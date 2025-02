¿Casualidad o coincidencia?: Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez viajarían juntos a Turquía.

El escándalo turco que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y L-Gante promete sumar un nuevo episodio este fin de semana, ya que los cuatro podrían encontrarse en Turquía.

En los últimos días, la mediática compartió en sus historias de Instagram que fue nominada a los premios Best Woman of the Year, que se celebrarán en Estambul el lunes 24 de febrero, evento al que asistirá acompañada por el músico, aunque su presencia aún no está confirmada. Poco después, se supo que Icardi y Eugenia también viajarían al mismo destino.

Las imágenes de los mediáticos en Ezeiza

El futbolista y la actriz fueron los primeros en partir hacia Estambul. La pareja arribó este viernes cerca de las 21:30 al Aeropuerto de Ezeiza, avanzando con paso firme hacia la zona de check-in, rodeados de cámaras y periodistas. El periodista Gustavo Méndez compartió imágenes de su llegada.

Sumando más detalles sobre el vuelo de Icardi y la China, Pochi de Gossipeame comentó: “Me cuentan que embarcaron últimos, que en el vuelo él se reía todo el tiempo, que ella se levantó y lo beso”.

Mauro Icardi y la China Suárez en Ezeiza.

Por su parte, Yanina Latorre, a través de sus historias de Instagram, agregó: “Wanda viajaría mañana con L-Gante. Igual, se me recalentó por lo que dije en la radio. Estamos discutiendo. Cómo molesta mi opinión”. Y finalizó: “Explicame eso, los cuatro el mismo fin de semana en Turquía”.

“Esta noche viaja Mauro con la China. Ella no lo suelta ni un minuto. Le pregunté a una fuente cercana a Mauro si viajaba solo y me dijo: ‘Vos te pensás que ella lo va a dejar solo cinco minutos?’. El entorno de Mauro no está contento con ella porque creen que le está chupando la sangre”, añadió la periodista en su programa de radio.

La picante historia de Yanina Latorre.

“A todos les gusta el quilombo”, comentó la panelista sobre la coincidencia de los cuatro en tierras turcas. Además, lanzó una picante teoría sobre el premio de Wanda: “La invitan a un programa random de Turquía porque le van a dar un premio de no sé qué. Además, me dijeron que ese premio se compra”.

Por último, reveló que L-Gante fue invitado a presenciar un partido del Galatasaray el domingo, pero en el palco del equipo rival, el mismo que supuestamente habría financiado el viaje de Wanda. “Lo invitaron al palco de lujo”, aseguró.