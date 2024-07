Coti Romero se hartó de las críticas y apuntó contra Laura Ubfal: “¿Cuantos años tiene?”

La enemistad entre Coti Romero y Laura Ubfal es cada vez más fuertes. Tras criticar su juego en la edición pasada de Gran Hermano, la panelista no ha dejado de atacar la actitud de la correntina.

“Prefiero una mujer que te diga las cosas en la cara, que una mujer que vaya por la atrás, que intente con todos los hombres en la casa. Que seas falsa. Eres falsa en tu juego. Ya lo hiciste en la edición pasada”, recriminó la periodista a la exhermanita en un debate con los analistas.

Ahora bien, tres meses después del conflicto, la periodista habría atacado nuevamente a la influencer en Intrusos. Por tanto, la joven no dudó en responderle de una vez por todas.

Cómo comenzó el conflicto entre Laura Ubfal y Coti Romero

El nuevo cruce entre las mediáticas comenzó en el programa Intrusos, cuando Nadia Epstein (exparticipante de Gran Hermano 2024) estuvo como invitada especial.

Durante su participación, Epstein tuvo un fuerte cruce con la periodista por el apoyo que le brindaba a Furia y las críticas que tuvo contra Romero durante su edición.

“Defendes lo indefendible (...) En el Gran Hermano anterior, Coti (Romero) hacía cosas muy parecidas y la bardeabas, que era la peor del mundo”, sentenció la exparticipante del reality.

Coti con su gatito, Coco. Foto: Instagram

Ante la postura de la invitada, Laura Ubfal aseveró que no se podía comparar a la oriunda de Corrientes con Furia. En este sentido, recalcó que la hermanita debía aparecer con Nacho Castañares para hacerse notar.

“Coty nunca le llegó a los talones ni al histrionismo de Furia. ¿Dónde está Coty mi amor? Tiene que mostrar fotos con Nacho en la cama”, replicó la periodista de espectáculos.

Coti Romero habló de su amor por Nacho

La respuesta de Coti Romero a los dichos de Laura Ubfal

Tras los comentarios de la periodista, Coti Romero decidió brindar su postura en una entrevista con La Criti. Allí, recordó que la acompañó durante el debate de analistas, pese a que la periodista consideraba que iba a desaparecer.

“Recuerdo que decía que iba a desaparecer y que nunca iba a volver a Telefe. Mirá cómo estuve sentada un mes y medio al lado de ella en el panel. Que no me quiso saludar encima y que dijo que conmigo no iba a hablar. Tiene resentimiento, espero que aprenda a soltar porque no es sano y le falta mucho amor”, aseguró la correntina.

Finalmente, sentenció que ella subiría las cosas que quisiera y sentenció que no estaban bien los comentarios de la periodista.

“Si yo quiero, me voy a mostrar en la cama, en el baño, haciendo deporte o como a mí realmente se me da la gana. Gracias a Dios no necesité de nada de eso para continuar en los medios (...) Horrible que la gente joven tenga que escuchar esto (...) ¿Cuántos años tiene? Es grande, no puede estar diciendo estas cosas”, increpó la exparticipante de Gran Hermano 2024.