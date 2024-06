La jugada de Neymar: Coti Romero lo expuso y mostró la táctica que usó para conquistarla

En los últimos días, Coti Romero volvió a ser noticia tras confirmar su relación con Nacho Castañares. La exparticipante de Gran Hermano admitió que con su compañero se están conociendo pero ahora causó polémica con otra bomba. Es que la correntina reveló que Neymar quiso conquistarla a través de Instagram y no se guardó nada.

En su paso por el programa de streaming de Gastón Trezeguet, Coti Romero sorprendió al revelar detalles de sus interacciones con el reconocido futbolista a través de Instagram. En vivo y frente a cámara, la exhermanita mostró que Neymar le dio “me gusta” en una foto que publicó en sus historias y estalló la polémica.

Coti Romero y un inesperado acercamiento con Neymar. (Fotos de Instagram)

“Neymar le dio me gusta a una historia mía. Mirá, te voy a mostrar”, lanzó Coti Romero en su paso por Se Picó (República Z). Rápidamente, la correntina mostró frente a cámara el movimiento que aparece en sus notificaciones de Instagram, donde efectivamente el futbolista puso un corazón rojo en su posteo, que solo ella puede ver.

“Yo lo sigo, pero no hay mensaje”, agregó con la misma soltura con la que confirmó su relación con Nacho Castañares. Por su parte, Rosina Beltrán le preguntó si estaría con el deportista y Coti fue tajante con su respuesta: “No, no me gustan los futbolistas y está en pareja encima”.

¿Qué dijo Nacho Castañares de Neymar y Coti Romero?

“Era el jugador preferido… ¿sabés de quién?”, comentó Alfa. “Nacho”, respondió Coti rápidamente. “Y de Gastón Edul”, agregó Walter recordando al periodista con el que estuvo relacionada la correntina.

“Coti está a un like de ser millonaria”, bromeó Gastón Trezeguet, incitándola a que le mande un mensaje privado. “No le voy a escribir”, aseguró ella. “Nacho se va a poner como loco”, continuó el panelista de Gran Hermano. “No, ya lo sabía”, reveló Coti acerca de la reacción de su actual conquista.