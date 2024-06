El picante comentario de Coti Romero sobre su relación con Nacho Castañares: “Me gustó ...”

Nacho Castañares y Coti Romero fueron participantes de la edición anterior de Gran Hermano. Sin dudas la fama obtenida les permitió trabajar en otros programas y tener gran reconocimiento en las redes sociales. Desde que la correntina volvió al reality unas semanas, y se reencontró con su excompañero, quien conduce el streaming del programa, llamaron toda la atención.

Es que entre ellos se veía mucha química y complicidad que levantó rumores de romance. Después de varias semanas de especulaciones, la pareja de ex Gran Hermano confirmó su relación, primero con una foto de ambos en un ascensor, lo que dio indicios de que hicieron público el romance.

La foto íntima de Coti Romero y Nacho Castañares que confirmaría su romance: “Blanqueando” Foto: Instagram

Luego fue Nacho quien confirmó que están saliendo, pero sin etiquetas. “No, no estoy saliendo con Coti, comparto cosas con Coti, creo que eso es obvio. No lo considero ‘saliendo’ pero sí nos estamos viendo. Somos amigos, no hay que ponerle título. Somos personas que estamos disfrutando”, comentó Nacho.

Coti Romero dio detalles de su romance con Nacho Castañares

Coti Romero estuvo de invitada en el programa “Cortá por Lozano”, en donde le preguntaron por su relación con Nacho Castañares. “Nos estamos conociendo fuera de lo que es Gran Hermano”, expresó Coti sobre en qué momento están.

Asimismo, la correntina sostuvo que van a dejar que “la relación fluya”, es por eso que no ponen etiquetas a lo que tienen. Al ser consultada sobre la vez que se hizo viral un video de un beso de ellos en el boliche, Coti comentó: “Estábamos jodiendo con el chicle en el boliche, y ahí empezás a despertarte un poco”.

Por su parte, Vicky Xipolitakis que forma parte del panel del programa resaltó que a la correntina se le ”iluminan los ojos cuando nombra a Nacho”. Al ser consultada sobre cómo es Nacho, Coti Romero comentó: “Es buena gente. Lo que más me gustó es que es cariñoso, es amoroso”.