¿Está celosa? La contundente postura de la novia de Martín Ku sobre Coti Romero de Gran Hermano 2024

Martín Ku, uno de los participantes más queridos de Gran Hermano 2024, y Marisol conforman una hermosa historia de amor. Tras más de cuatro años juntos, la distancia no ha sido un obstáculo en su camino.

“Un 14 de febrero distinto, pero no deja de ser único. Hoy celebro nuestro año a la distancia y deseo que estés pensándome tanto como te pienso yo a vos”, escribió la profesora de inglés en su primer San Valentín separados desde que están juntos.

Ahora bien, Martín es uno de los últimos siete jugadores en la casa. Por tanto, ha logrado tener cercanía con gran parte de los hermanitos. Entre ellos, Coti Romero, la exparticipante de Gran Hermano 2023 que generó tensiones en la casa.

“Entra, no me mira y no me saluda (...) hubieran traído a alguien más piola, para qué traen a esta chica pobre que no entiende nada”, destacó Furia al conocer por primera vez a Romero.

Debido a su gran entrada, la oriunda de Corrientes tuvo mucha cercanía con el asiático e incluso le mandó un coqueto saludo. Esto hizo que Marisol brindara su postura.

“Chino sos mi jugador favorito. Te prometí y lo cumplí. A no bajar los brazos que sos mi campeón”, le expresó la modelo al jugador en un video.

La postura de Marisol a las actitudes de Coti Romero

Durante la última transmisión del programa “A la Barbarossa”, Pía Shaw le consultó a la traductora su postura sobre el mensaje personalizado de la correntina a su novio. Ahí, notificó que no había problemas con ella.

“Somos una trieja, me parece. No, un beso, Coti, te adoro”, bromeó la joven.

Tras la respuesta, le preguntaron si llegaba a sentir celos por ese contacto. En ese caso, aseguró que no se preocupaba si él no hacía nada.

“¡Ay, no! Que coqueteen todas las chicas que quieran con mi novio, mientras él no haga nada, está todo bien”, replicó la joven.

¿Martín y Delfina es real?

Finalmente, debido a la amistad cercana entre el deportista y la hija de Virginia en Gran Hermano 2024, los panelistas indagaron sobre la postura de Marisol. Fue ahí cuando la profesora de inglés disparó: “Delfi me encanta, la adoro. Ya que estamos le mando un beso. Nadie me genera una inseguridad. La única que me puede generar una inseguridad soy yo misma. Y soy perfecta”.