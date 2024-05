¿Ya está escrito? La sorprendente teoría que vaticina el próximo ganador de Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 está llegando a su fin. Luego que los familiares entraran a la casa, quedan pocos días para saber quién es el ganador de la nueva edición.

Ahora bien, existen sumas teorías sobre quién podría ser el último participante en la casa. Una de ellas es la de Sebastían Manzoni, un usuario que habría descubierto este dilema.

Quién sería el ganador de Gran Hermano 2024

De acuerdo con Manzoni (mejor conocido como Tía Seb en sus redes), el ganador de la competencia se reveló mediante los familiares.

Virginia abrazó a su hija Delfina luego de ganar la casa prefabricada (Captura de pantalla)

En este sentido, recordó que Valentina (hermana de Marcos Ginocchio) había ganado en su dinámica durante la edición pasada, lo que conllevó a que su hermano lograra ser el último de la casa.

Por tanto, con este punto de referencia, Tía Sebs aseveró que Virginia podría ser la próxima ganadora de la edición. Esto, dado que le ganó por placa positiva a Facundo, uno de los familiares con mayor fandom.

Así es la casa del amigo de Martín Ku

“La ganadora fue Delfina. ¿Será Virginia la ganadora de esta edición? Recordemos que, el año pasado, en esta etapa, la ganadora fue Valentina, la hermana de Marcos, que fue el ganador de su edición”, explicó el usuario en sus redes sociales sobre la teoría que definiría al próximo ganador de Gran Hermano 2024.

La decisión de Virginia que definiría el juego

Desde otro aspecto, la comediante tendría una decisión sumamente importante entre manos. El pasado 29 de mayo se conformó una nueva placa de nominados y Virginia deberá elegir a quién sube y baja.

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano.

La incógnita sobre a quién subiría no existiría, dado que Florencia fue la única que no quedó en placa. Sin embargo, la problemática estaría en quién podría bajar.

Algunos usuarios opinan que podría bajar a Emmanuel. Este rumor comenzó a puntualizarse en la casa, dado que el cordobés se habría emocionado cuando Delfina ganó la casa.

“Festeja como si fuera la final de mundo que Virgi quede con el liderazgo (...) Ese juego a mí me molesta, no me gusta”, aseveró Bautista sobre la actitud de Emmanuel sobre la comediante.