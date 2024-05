La tremenda pelea entre Virginia y Furia de Gran Hermano 2024 por Delfina: “Dejá de hablar...”

Gran Hermano 2024 está por cumplir seis meses en vivo y en la casa más famosa del país quedan 8 jugadores que pelean por tener un lugar en la final. Además, todavía quedan dos familiares, Delfina, la hija de Virginia y Facundo, el amigo del Chino que están en disputa por el premio de la casa y pasar el liderazgo al jugador original.

Virginia es una de las jugadoras favoritas del público, apodada como “Virqueen” busca armar sus propias alianzas para ganarle a Los Bros y a Furia. Si bien ahora que está su hija, la participante se siente más contenida, porque en general extraña a su familia, pero quiere llegar a la final.

En las últimas horas, Virginia se enfrentó a Furia sin filtros para defender a su hija Delfina, ya que Juliana opinó de la hija de Virginia y esta no dudó en salir en su defensa.

El fuerte cruce entre Furia y Virginia de Gran Hermano 2024

La pelea comenzó cuando la doble riesgo le dijo a Delfina que no finja ser simpática con ella sino le nace. A lo que Virginia saltó en defensa de su hija: “No seas perseguida, mi hija le sonríe a todo el mundo y no te tiene miedo ni en ped...”

“Me doy cuenta cuando a la gente no le caigo bien”, expresó Juliana en referencia a Delfina. “No te la agarres con ella es lo único que te pido. ¡No me rompas los huevos! Mi hija tiene la mejor con vos, es inteligente, y vos de inteligente no tenés nada. Dejá de hablar pelotudeces. Sos la única que te enroscás, ¡sos una enroscada!”, apuntó Virginia y salió de la habitación.

“Típico, a la única que no se le puede decir nada es a Virginia. Yo la verdad no cierro el ort* y no me voy a callar la boca”, comentó Furia a pesar de que Virginia se fue de la habitación.

“No hacía falta que te enojes tanto, no eran para vos las cosas”, le dijo Juliana después a Virginia. Frente a esto la oriunda de La Plata le contestó que no quería hablar del tema.

Pero Furia volvió a insistir y comentó: “No hace falta que me hagan sonrisas cuando no tienen ganas”. En ese momento, Delfina quiso hablar, pero Virginia no la dejó y le respondió a Furia: “Vos le cagás la vida a todo el planeta”.

Más tarde, Virginia quiso aclarar las cosas y Furia le contestó: “Si le digo algo a tu hija no te podés calentar tanto”. Mientras en el living la hija de Virginia lloraba por la situación.