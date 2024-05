Gran Hermano 2024: ¿qué familiar fue expulsado de la casa tras la decisión del líder de la semana?

Gran Hermano 2024 está a punto de cerrar sus puertas. Con sólo ocho participantes en la casa, es inevitable pensar en la gran final.

“Cómo juega Furia? ella juega teniendo a alguien cerca y generar motivos para después justificar su ataque”, le explicó Darío a su hijo Francisco sobre la estrategia de Furia en la casa.

Ahora bien, en medio de este panorama con suma incertidumbre, los familiares entraron a la casa para acompañar a los hermanitos. Sin embargo, su rol en esta edición no sólo se quedó en eso: están jugando por una casa.

Es por ello que el pasado 22 de mayo se fueron los dos familaires menos votados y este jueves Bautista, como líder de la semana, expulsará a un.

Quiénes fueron los familiares que quedaron eliminados de la casa

Los primeros eliminados de la casa fueron Sol (mejor amiga de Florencia) y Mateo (mejor amigo de Nicolás). Por tanto, los primeros que salieron de la placa se encontraron Facundo (mejor amigo de Martín) y Franco (hermano de Bautista).

¿Por qué Mateo se fue de la casa?

Luego de su eliminación, el mejor amigo de Nicolás argumentó por qué se fue de la casa. En este sentido, aseguró que todo se debió a la división de votos entre los Bro.

“Influye mucho la división de votos. Los Bro son un grupo más grande. Siento que un mano a mano, yo sacaba a Francisco”, explicó el hermanito.

¿Furia ya no confía en Pancho?

Luego de la eliminación de Sol y Mateo, la doble de riesgo le solicitó al hijo de Darío que le diese un espacio. En este sentido, aseveró que se sentía incómoda.

“Me persigue tipo no sé...No es mi amigo entonces ¿entendés? Mi amigo era Mateo. Este me persigue, me persigue por estrategia”, determinó la hermanita a Virginia, Florencia y Delfina en Gran Hermano 2024.

Quién fue el familiar expulsado de la casa

Después de una compleja decisión, Bautista decidió que Noelia fuera expulsada de la casa. Al conocer su destino, la cantante brindó unas contundentes palabras: “Nos vemos afuera, asi nos pedimos perdón”.