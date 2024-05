Virginia de Gran Hermano 2024 confesó que padece un trastorno compulsivo-obsesivo y preocupó a sus compañeros

Virginia es una de las concursantes más fuertes de Gran Hermano 2024 y una de las más queridas por el público. No solo por su personalidad y la historia de vida con la que muchos fanáticos se conmovieron, sino también porque las estrategias que aplica la ha llevado a estar casi a la altura de Furia y ser una amenaza directa.

Sin embargo, a pesar de que en el transcurso de estos meses Virginia ha tenido altibajos, en los últimos días se ha mantenido con un perfil bajo y tranquila puesto que ha pasado por muchas crisis de angustia y llanto. Aunque gracias a la presencia de su hija en la casa de Gran Hermano 2024, esa pena cesó y su ánimo mejoró.

Virginia Demo encendió las alarmas entre sus compañeros. Foto: Instagram

Y mientras se encontraba reunida con sus compañeros, Virginia abrió su corazón y con absoluta honestidad habló sobre el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) que experimenta desde que es una niña y que, a pesar de que estuvo meses sin padecerlo, reapareció con fuerza estando aun dentro de la casa.

Cuál es el TOC que padece Virginia de Gran Hermano 2024

Virginia reveló que tiende a hacer “nuditos” sobre las fundas de la cama, o del auto, un dato que dejó confundidos a los participantes de Gran Hermano 2024 que la acompañaban. Fue por ello que Flor Regidor le pidió saber más para poder entender, ya que también se mostró preocupada por su compañera, y por eso la protagonista detalló su hábito.

Virginia Demo en Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

“Lo hago desde que soy chica, hago mierd* todas las sábanas. En casa también, tengo una funda que no da más pero que la uso para eso y cuando no la encuentro, me desespero. Tengo otra más porque tiene que tener como un filito”, comenzó Virginia, y seguido agregó: “No sé, me hace bien y no lastimo a nada. Yo probé el otro día, lo hice una vez y me aburrí. En una época, llegué a tener una funda en el auto. Hacía el nudito y mientras manejaba, lo iba tocando”.