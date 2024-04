¿Guerra de egos?: Furia, Emmanuel y Virginia de Gran Hermano 2024 protagonizaron una explosiva discusión

Abril comienza con una nueva gala de eliminación en Gran Hermano. Con una placa que no fue modificada, la casa está pasando por momentos de tensión, que incluyen rupturas de amistad y posibles cambios en el rumbo del juego.

Estas modificaciones han conllevado a sumas disputas. Una de ellas fueron protagonizadas por Furia, Emmanuel y Virginia, donde expusieron con fuerza sus posturas sobre el otro.

Cómo fue la gran disputa entre Furia, Emmanuel y Virginia en Gran Hermano 2024

La problemática surgió en la sala de la casa, cuando Furia le advirtió a Virginia que estaba muy alterada. Ante ello, le recalcó que ella era sumamente inteligencia, algo que a la comediante no le cayó bien.

“Tranqui (...) bancá que estás alterada (...) bancá con la alteración porque soy inteligente”, espetó la participante a Virginia.

Tras el comentario de la entrenadora física, Virginia se cansó y exclamó que ella siempre se creía la inteligente y que ahora iba a alzar al voz como siempre hacía. Debido a ello, Furia determinó que la comediante estaba celosa por su protagonismo.

“Porque lo que pasa es que soy protagonista y te molesta”, determinó la participante de 32 años.

Seguidamente, Virginia le respondió con sarcasmo al destacar lo mucho que le molestaba su protagonismo. Asimismo, entabló que la hermanita era la mejor y la más inteligente de Gran Hermano.

Virginia discutiendo sobre la actitud de Furia en la casa. Foto: Nieves_A

“No sabes como me molesta Juliana. No sabés, no sabés. Vos eres la mejor, sos la protagonista, sos la más inteligente (...) quedate tranqui”, exclamó la comediante con sarcasmo y molestia mientras Juliana le recriminaba.

El comentario de Virginia provocó que Emmanuel apoyara a su amiga y le recriminara a la participante. En este aspecto, la definió como desubicada y maleducada.

Furia y Emmanuel mientras discutían con Virginia por su actitud. Foto: @Nieves_AT

“Dejá de insultar, dejá de insultar (...) desubicada. A mi, a Juliana y a la casa no no insultás”, explotó Emmanuel contra Virginia.

Finalmente, Virginia estableció que la gente la conoce afuera y determinó que no iba a discutir con Furia en Gran Hermano por sus gritos. Ante ello, la entrenadora insistió que no estaba alzando la voz y aseguró que si quería que ella le gritara, lo haría.

“Si querés que te grite, te recontra cago gritando pero no lo vas a lograr”, arremetió Furia sobre su forma de expresar.

Finalmente, Furia recalcó que Virginia era espectadora y que sentía envidia de ella. Ante ello, la participante expresó que jamás podía sentir envidia de ella.