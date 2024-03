El plan de Furia de Gran Hermano 2024: ¿cuál es su estrategia con Alfa y Ariel?

Furia es una de las 15 participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024. Debido a su estética, su histrionismo y su personalidad, se convirtió en una de las protagonistas del reality. Sin embargo, en los últimos días, con la llegada de Alfa, perdió popularidad en la audiencia.

Furia era una de las participantes más queridas por la audiencia, pero su estrecho vínculo con Alfa, quien ingresó por unos días a la casa y sus comentarios contra Ariel, despertó desconfianza en el público del reality.

De todas maneras, Furia habló a solas con las cámaras y demostró desconfianza de Alfa: “¿Alfa tendrá razón en marcarme con Catalina o es solo una gran mentira para que me pelee con mi amiga?”, y agregó que tenía que tener cuidado.

Además, Furia tuvo una charla con Ariel, quien también ingresó a la casa y es el enemigo de Alfa. “Big Ari” le explicó que lo que ella sentía con Lisandro, a él, le pasaba con Alfa, y por eso, no se llevaban bien. Respecto a Alfa, Furia le explicó que a ella le gustaba el personaje porque lo veía en la televisión, lo cual no es lo mismo que convivir, y le dijo a Ariel: “Igual, puedo ser tu fanática”.

Furia habló de su estrategia con Catalina de Gran Hermano 2024

A pesar de que Furia este con Alfa, un personaje que no se lleva bien con Catalina, ellas tuvieron una charla de juego y Furia le explicó: “Es como un tablero en donde hay fichas, yo sigo pensando en el ajedrez”. Catalina le dijo que la entendía, pero le aclaró: “Pero yo no soy tan así y no me está haciendo bien”.

“Yo pensé que eras mi amiga de verdad. A mí me dan ganas de irme”, le dijo Catalina a Furia, quien se sorprendió por el comentario y le explicó: “Yo soy tu amiga, por más que Alfa me diga cualquier cosa. El domingo pensé que te ibas y se me caía el mundo”.