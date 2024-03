Furia de Gran Hermano 2024 se cansó de una actitud de Paloma y dejó una fuerte advertencia

No hay dudas de que Furia de Gran Hermano 2024 ha demostrado a lo largo de los meses su fortaleza, fuerte personalidad y estrategia para lograr ser la más fuerte de la casa. Pero no solo dentro del juego, sino que afuera tiene grupos de fanáticos que siguen sus movimientos y la apoyan en sus decisiones.

Hace unos días, Juliana cumplió años y “Los Furiosos” se juntaron en el obelisco para brindar por ella y compartir merchadising relacionado con su ídola. La participante de Gran Hermano ha marcado una nueva victoria luego de realizarle la fulminante a Denisse, y dejarla fuera de juego por el voto del público.

Furia de Gran Hermano 2024 se molestó con una actitud de Paloma Foto: Telefé

Desde que ingresaron los cincos nuevos hermanitos, la casa se mostró muy cambiada debido a que Los Originales no están conformes. Sin embargo, Furia logró entablar una relación más que amistad con Mauro. Pero no así con los demás que no la convencen con sus juegos, como es el caso de Paloma que a pesar de que se muestran en charlas es una de las candidatas a dejar la casa.

Furia de Gran Hermano 2024 se molestó con una actitud de Paloma

El enojo de Furia de Gran Hermano 2024 por una actitud de Paloma

Una actitud de Paloma logró generar el enojo de Furia y no dudó en plantearle a sus compañeras lo que pensaba hacer si todo seguía así. Juliana estaba en la habitación hablando con Rosina, Catalina, Virginia y Zoe sobre la nueva que se pasea según ellas sin ropa interior en el cuarto de las chicas.

“Es insoportable. Si siguen estando acá en tet*s, en el cuarto, me voy a levantar y a decirles ‘loco, respeten’”, comentó Furia enojada. Ante esto, Rosina le preguntó: “¿Te jode?”.

“Cuando le decís algo empieza con ‘los cuerpos son...’. Empieza con esa del pañuelito verde, violeta. Y yo con esa, ¡harta!”, volvió a insistir Furia. “Sí, la vi a Paloma un par de veces en bolas”, acotó Virginia.

“A mí me chup* un huevo que esté en bolas, pero a mí me da cosita que se filtren mis tet*s”, agregó Zoe a la conversación.

“Quiere mostrar la conch* y las tet*s para quedarse. ¿Son boludas? ¡Dale!”, sentenció Furia.