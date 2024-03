Furia de Gran Hermano 2024 contó la verdad de su relación con Mauro ¿Es estrategia?

Furia es una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2024. Desde que ingresó a la casa llamó la atención por su fuerte carácter, sus peleas y sus estrategias dentro del juego. Hasta ha logrado armar un grupo de fanáticos de nombre “Los Furiosos” que están pendiente de ella y de todo lo que dice.

Furia es una de las favoritas del público, su inteligencia a la hora de pensar cada movimiento en la nominación generar fuertes expectativas. Cada vez que ella señala a un compañero para que deje el juego, a los pocos días sus seguidores votan y terminan dejándole fuera del juego.

La última jugada maestra de Furia fue muy aclamada por todos en las redes sociales, ya que la doble riesgo espero que se habilitará la fulminante para aplicarla en contra de Denisse, generando dudas en ella y que sospechara de otros compañeros.

Furia de Gran Hermano 2024 habló de su vínculo con Mauro Foto: Telefé

Finalmente, la chubutense dejó el programa por decisión del público, dejando en claro que hasta el momento ella es la “líder” del juego. Pero hay mucha preocupación porque Furia tiene interés romántico con Mauro, uno de los nuevos jugadores.

Desde que ingresó, la doble riesgo se sintió atraída por él, luego se fueron acercando, tuvieron relaciones sexuales y siguen juntos. Por lo que se especula en que este vínculo podría modificar su juego.

Furia de Gran Hermano 2024 habló de su vínculo con Mauro y qué es para ella

Una de las más preocupadas fue Catalina, su amiga en la casa, quien intentó eliminar a Mauro el domingo, pero no tuvo éxito. En las últimas horas, las amigas estuvieron hablando y dejaron las cosas en claro.

En especial Furia le aclaró que ella sabe cómo jugar y que Mauro no tiene influencia sobre su estrategia, solo es su compañero sexual. “Hay dos bombas que a mí me gusta que se queden, pero hay otras que no. Que no sepan que somos sus enemigos. Hay que hacerles confiar que los queremos”, expresó la doble riesgo a su compañera.

“A mí me preocupaba un poco verte enganchada, pero hoy pensé dos segundos y dije, ´Pará. ¿No será que no está enganchada y verdaderamente está haciendo esto como una estrategia?”, le contestó Cata.

Ante esto, Furia respondió: “Es una criatura. Nosotras somos mujeres, posta. Aparte, también sé desequilibrarlo. Cuando me hago la enojada, y me voy, el chabón empieza a deteriorarse”.