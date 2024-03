A pesar de ser de dos ediciones diferentes, Romina Uhrig y Agostina se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano 2024. La ex hermanita ingresó para enseñarle a los nuevos participantes a cocinar y limpiar. Pero eso no fue todo, en su breve estadía en la casa más famosa del país, la ex Diputada forjó una fuerte conexión con la policía.

Al salir de la casa de Gran Hermano 2024 por decisión propia, Agostina Spinelli se reencontró con Romina y la relación continuó avanzando. Tal es así que rápidamente encendieron los rumores de romance, ya que al parecer, la pareja de la policía decidió ponerle fin a su noviazgo por situaciones que vio dentro de la casa, relacionadas a la Diputada.

Romina Uhrig y Agostina de Gran Hermano 2024 se mostraron muy juntas y alimentaron los rumores de romance Foto: Telefe

Cuando la oriunda de Moreno ingresó a la casa de Gran Hermano, Agostina intentó seducirla y le tiró varias indirectas a modo de broma. Ahora que está soltera, la policía redobló su apuesta y Romina no se quedó atrás.

Finalmente, fue Uhrig la que decidió avanzar un poco más e invitó a Spinelli a dormir a su casa. Sin embargo, lo que parecería una noche de amigas, se puso picante. En medio de un vivo en Instagram, ambas se tiraron indirectas y alimentaron los rumores de romance.

LAS CONFESIONES ROMÁNTICAS ENTRE ROMINA UHRIG Y AGOSTINA DE GRAN HERMANO 2024

En pleno vivo de Instagram, Romina fue la primera en tirar un palito. “Ella es la única que no se da cuenta que es su noche”, soltó la ex Diputada mientras cocinaban juntas. “Dios le da pan al que no tiene dientes, miren que yo no me abro con cualquiera, a mí también me gustan las mujeres”, le dijo directamente a la policía.

Por su parte, Agostina no pudo ocultar su nerviosismo: “Antes era yo la que la apuraba y ahora me apura ella”. Como si esto fuera poco, Alfa también se sumó al Instagram Live y opinó acerca de esta relación. “Déjate de hinchar, lo único que te podés comer es una cachiporra. A mi déjame con las mujeres. Que ser inmunda que sos…”, soltó polémico como siempre.