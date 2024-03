El duro momento personal que vive Agostina tras salir de Gran Hermano 2024: “Como si fuera poco…”

Agostina fue la segunda participante de Gran Hermano 2024 en abandonar el juego por decisión propia. Tras la eliminación de Lisandro por votación del público, la policía informó que quería salir ya que no estaba dispuesta a convivir con Furia. En medio de su crisis nerviosa, aseguró que tenía miedo de las amenazas de la otra participante, con quien supo mantener una amistad las primeras semanas.

Finalmente, Agostina abandonó la casa de Gran Hermano 2024 en la madrugada y una vez en El Debate explicó los motivos de su salida espontánea. Así como también dio su opinión respecto al juego de Furia y su relación con Lisandro.

La ex jugadora no hará denuncias contra Furia tras llegar a un acuerdo con Telefe.

Sin embargo, a días de salir de la casa más famosa del país, Agostina está atravesando una difícil situación personal. Dentro de Gran Hermano, la mujer policía reveló que tenía “una novia hace 4 años”, quien no estaba de acuerdo con su participación en el reality por lo que prefería mantener su identidad reservada.

Aunque en una charla íntima con Joel, contó cómo fue que se conocieron y la difícil situación que debió transitar al reconocer que no le alcanzaba la “vida perfecta” que tenía junto a su marido. Agostina no era feliz aunque, según contó, “tenía todo y él era la mejor persona del mundo”.

Afirman que un concursante no se baña hace días.

Luego, reveló que en una juntada con sus compañeros de trabajo bajó la guardia y le confió sus dramas a su colega. Finalmente, un beso alcanzó para que nazca el amor: “Me empezaron a pasar cosas, me enamoré y chau, me fui de mi casa, sin plata, sin nada”.

En otra ocasión, Agostina se sinceró ante Bautista y Furia y les reveló que había mentido en su presentación, al decir que estaba soltera. “Es una relación media complicada, estuvimos peleadas un tiempo y estábamos queriendo recomponerla. Igual hace cuatro años estamos juntas”, reveló.

El motivo detrás de esta mentira piadosa, según ella explicó: “Por una cuestión de que no quería ser expuesta porque no le gusta esta onda, yo elegí cuidarla, no nombrarla para que no la busquen por Instagram y entré como soltera”. Por último, agregó un dato bomba: “tenemos planes de casarnos”.

La novia de Agostina la dejó al salir de la casa de Gran Hermano 2024

Sin embargo, parece que esos planes no podrán ser. Según trascendió, la relación de Agostina y su misteriosa novia llegó a su fin. La periodista de espectáculos, Adriana Bravista,a dio detalles de la dura situación personal que está viviendo la ex participante de Gran Hermano 2024.

“Agostina está separada”, aseguró. Luego, reveló los aparentes motivos de la ruptura. Tal como contó “su novia la dejó por cosas que vio adentro de la casa y no le gustaron nada”.

Si bien no se supo exactamente a qué cosas se refería, las teorías apuntan a su fuerte pelea con Furia así como a su cercana relación con Romina durante su paso por la casa.