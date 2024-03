El problema íntimo de salud de Sabrina de Gran Hermano 2024 que generó preocupación

Gran Hermano 2024 lleva casi tres meses al aire y en el programa se vivieron fuertes cambios que trajo distintas emociones por parte de los jugadores que están desde diciembre y los espectadores del ciclo televisivo. Es que está semana reingresaron Sabrina y Denisse, como parte del Golden Ticket, y cinco nuevos participantes.

Las modificaciones en el juego generaron el enojo de Los Originales, ya que no están muy contentos por los nuevos ingresos debido a que es posible que se alargue su estadía debido a que volvieron a ser muchos. Además del desafío de conocer y volver armar estrategias y grupos tanto de amistad como de enemigos.

Sabrina es una de las que ingresó por segunda vez, si bien todavía no encontró de nuevo su lugar, busca reacomodarse y dejar todo en el juego. Por otro lado, está nominada, por lo que es una de las candidatas a abonar la casa el domingo.

Sabrina de Gran Hermano 2024 confesó que estuvo con un campeón del mundo: ¿otro amigo del Kun Agüero? Foto: Instagram

El problema de salud de Sabrina de Gran Hermano 2024 que causó preocupación

Al estar en aislamiento y expuestos a cámaras las 24 horas del día, muchas veces salen al aire conversaciones íntimas. Si bien los participantes no pueden romper el encierro, si se sienten mal pueden solicitar ver a profesionales de la salud como es el caso del psicólogo o médicos.

En esta ocasión fue Sabrina quien manifestó una molestia en su cuerpo y es por eso que decidió consultar a Catalina, la hermanita médica, sobre su dolor. “Me arde abajo, pero zarpado. No soporto ir a mear. La panza no me duele”, expresó la mendocina.

Ante la consulta médica, Cata le respondió: “Puede ser infección urinaria. Hay que pedir antibiótico”.

Hasta el momento no se vio a Sabrina pedir un médico para poder realizarse estudios y poder encontrar una solución a su dolor. Lo cual tendría que ser antes del domingo, donde podría irse por estar nominada.