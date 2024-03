El fuerte ida y vuelta entre Joel y Nicolás de Gran Hermano 2024 que terminó en un llanto desesperado

Gran Hermano 2024 está pasando por momentos de cambio y con ello entraron cinco nuevos participantes: Mauro, Darío, Paloma, Damián y Florencia. Pero no solo eso, sino que se estrenó el Golden Ticket con el que pudieron reingresar Denisse y Sabrina. Sin embargo, las noticias dentro del juego no fueron bien recibidas por los jugadores que están desde el comienzo.

“Los originales” como les llaman a los participantes que están en la casa desde diciembre, se muestran preocupados y tristes porque hace tres meses que están aislados y ahora se va a alargar más el juego por los siete nuevos ingresos del lunes y los tres del repechaje, lo que sumaría 10 jugadores.

El ida y vuelta entre Joel y Nicolás de Gran Hermano 2024

En medio de la revolución de emociones que pasaron en las últimas horas, Nico tuvo un cruce con Joel por plantear que era “injusto” su reingreso a la casa, por lo que Joel defendió su postura e hizo frente a su compañero.

“Se siente mucho la diferencia, el peso, entre los que están hace tres meses. Yo pienso en una persona que sale, que ve a la familia, a los amigos, me parece medio injusto”, comentó Nico en una charla que tenían en el sauna y en la que estaban Emmanuel, Manzana y Joel.

Ante su comentario, Joel le respondió: “¿En serio estás diciendo eso acá conmigo? Yo estoy acá porque, no es mi juego, es así...”.

“Me refiero a que es pesado”, aclaró Nicolás. “Desde mi lado puedo decir que también me parece injusto haber salido, que me bombardeen con información y volver a tirarme acá adentro”, apuntó Joel.

“No quise decir injusto, quise decir pesado”, volvió a insistir Nicolás.

“Para mí también es pesado. Igual de pesado que para vos. O peor, porque vos no sabés lo que pasó afuera y nosotros sí”, comentó Joel enojado por los comentarios de su compañero.

“Bueno, es otra palabra, porque pesado es para todos. A mí me parece injusto haber estado dos meses, irme y que a los dos días se juegue por una casa. No tuve la oportunidad de jugar. Y me banqué dos meses acá, igual que todos”, agregó molesto Joel.

El llanto de Nicolás tras su pelea con Joel

Tras las palabras de Joel, Nico no le contestó, se levantó y se fue del sauna. Luego se lo pudo ver encerrado en el baño llorando por cómo se siente después de que hayan entrado nuevas personas. Rosina que estaba en el lugar lo consoló y hablaron de cómo están con esta etapa del juego.

“Me siento solo. Hace mucho que no me sentía tan mal. Creo que desde la semana uno o dos. Me sentí raro y me fui. Yo le dije que me parecía injusto y después le dije que me equivoqué de palabra. Y me empezó a recriminar por qué decía eso”, le contó Nico a Rosina.

“Te empezó a atacar”, agregó Rosi. “Sí. Entonces dije ‘no pienso hablar más y me fui’. Es simplemente cómo me siento”, le contestó el jugador.

“¿Y se lo tomó a mal que hayas dicho que era injusto?”, le preguntó la uruguaya. A lo que el participante comentó: “Está muy cargado”.