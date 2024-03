El video de la salida de Agostina y el picante cruce con Julieta Poggio en El Debate de Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 viene generando gran repercusión en cada gala. En especial en el mano a mano entre Furia y Lisandro, que terminó con la eliminación de Licha y la posterior renuncia al programa de Agostina, lo que dejó en shock a todos.

La inesperada decisión de la jugadora fue porque al ser eliminado Licha, quien era su amigo en la casa, quedaría sola contra Furia y su grupo, lo cual le generó un ataque de nervios y decidió abandonar el juego por voluntad propia al tener miedo de Juliana por amenaza de “muerte”.

Si bien en ese momento no se vio su salida en vivo, ya que al salir Lisandro la gala terminó. Fue Santiago del Moro quien confirmó al otro día en su programa de radio que efectivamente Agostina dejó la casa a la madrugada, pero las imágenes del momento recién salieron a la luz en “El Debate”.

Agostina dejó Gran Hermano después de su pelea con Furia Foto: gentileza x/fedeebongiorno

Así fue la escandalosa renuncia de Agostina a Gran Hermano 2024

Mientras Agostina estaba en el confesionario expresó: “Me quiero ir. No quiero seguir así, hay mucha gente con mucha maldad, no quiero estar más acá. Hay situaciones que me superan, como esta, por ejemplo. La verdad que tenés que tener una cabeza. La fortaleza que tiene esta piba es increíble. Es algo que nunca vi en mi vida”.

Luego tomó su valija y dejó la casa, ante la mirada de sorpresas de sus compañeros, quienes pensaron que iba a recapacitar y quedarse.

“Así, posta. ¿De esta manera?” le dijo el Chino sorprendido por la decisión de Agostina. “Sí” fue la respuesta de la policía mientras saludaba al resto y se dirigía a la puerta.

Sus compañeros no podían creer que se fue y quedaron shockeados por la noticia.

El cruce entre Julieta Poggio y Agostina de Gran Hermano 2024 en el vivo

El martes pasado se llevó a cabo “El Debate” en el que participaron Lisandro y Agostina. Allí los dos exparticipantes hablaron de su juego durante estos tres meses en la casa.

Sin embargo, Julieta Poggio, finalista de la edición anterior y actual panelista del programa, cuestionó la estrategia de juego de la policía y su decisión de irse voluntariamente justo que ingresaban siete jugadores nuevos.

“Al ver que entraron siete participantes, la verdad, no lo hubiese podido aguantar”, expresó Agostina.

“Para mí sí, es clave. Te cambia todo el juego”, acotó Julieta. Frente a esto, Agostina respondió: “No, la estaba pasando muy mal. Vos sabés lo que es pelear y que te pinchen todo el tiempo”.

“Sí, lo sé. Y sé que ahí adentro es muy fuerte y se potencia mucho”, comentó Julieta.

“Pero yo no me sentía bien”, le contesó Agostina. A lo que la panelista añadió: “Pero es una lástima que te hayas ido justo en este momento”.