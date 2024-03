El llamativo gesto de Furia luego de que Agostina abandonara la casa de Gran Hermano 2024

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano 2024 volvió a sacudir la casa. En una placa masiva, Joel, Virginia, Isabel y Agostina fueron los primeros en continuar en juego. Mientras que Furia y Lisandro quedaron en un picante mano a mano. Sin embargo, un nuevo giro sorprendió tanto a los participantes como al público y la producción.

Apenas se conoció que Lisandro debía abandonar la casa de Gran Hermano 2024, Agostina pidió salir de la casa. Mientras Licha se despedía de sus compañeros, la policía le comunicó a Santiago Del Moro que se quería ir. Rápidamente fue citada al confesionario para hablar en privado con el conductor.

El motivo de su decisión surgió tras la fuerte pelea con Furia durante la cena de nominados. “Tengo miedo. Se lo dije a Gran Hermano ayer, yo no puedo dormir en mi pieza, me tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si esta mina me clava un cuchillo. Me dijo ‘te voy a matar’. ¿Vos sabés la cantidad de homicidios, femicidios, que existen después de una amenaza?”, soltó Agostina ante Del Moro.

Mientras tanto, el resto de los participantes cenaron todos juntos en la mesa, a excepción de Furia que comió sola en el patio. Horas más tarde, la transmisión en vivo se cortó por varios minutos y luego, finalmente, se confirmó la salida de Agostina alrededor de las 2 de la mañana.

El gesto de Furia tras la salida de Agostina de Gran Hermano 2024

Tal como confirmó Santiago Del Moro en su programa de radio matutino, Agostina abandonó la casa de Gran Hermano 2024 durante la madrugada. Pasadas las 2am, la participante salió por voluntad propia del reality show de Telefe.

Por su parte, Furia tuvo un llamativo gesto tras la salida de Agostina que quedó registrado por las cámaras del programa. Sentada en el patio con el resto de los participantes, la líder de las “Furiosas” encendió una vela minutos más tarde de que su ex compañera abandonara el juego.

El llamativo gesto de Furia luego de que Agostina abandonara la casa de Gran Hermano 2024 Foto: Twitter

¿Qué significa prender una vela?

Encender una vela puede tener muchos significados y motivos. Por ejemplo, prender una vela de color blanco tiene un significado particular, ya que es el color de la armonía, de la pureza, del equilibrio y de la protección. Las velas de color blanco se suelen utilizar en muchas ceremonias, como en las bodas, porqué sirven como protección frente a las malas energías y mantienen la calma y el bienestar, atrayendo la paz.