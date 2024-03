El fuerte cruce entre Alfa y Maxi Giudici, exs Gran Hermano: “Vos seguí en Only Fans, mientras yo...”

Alfa Walter fue uno de los protagonistas de Gran Hermano 2022-23, su apariencia y su personalidad fueron claves para destacar en la competencia y obtener el octavo puesto, teniendo en cuenta que permaneció dentro de la casa 118 días. En cuanto a Maxi Giudici fue eliminado a los tres meses de ocupar la casa más famosa.

Alfa y Maxi no se llevaban bien dentro de la casa de Gran Hermano y afuera tampoco, y el fuerte cruce que tuvieron lo demuestra. En su cuenta de Instagram con más de 483.000 seguidores, Maxi habló sobre Furia de Gran Hermano 2024 y dijo: “Yo no estoy a favor y no voy a estar a favor nunca de la soberbia. Principalmente, de la gente que se cree superior a los demás, ni de la falta de respeto”.

Maxi Giudici, exparticipante de Gran Hermano 2022-23.

Luego, continuó: “Puede que sea buena jugadora y que tenga buenas ideas, pero las formas no van ni en un juego. Yo juego al fútbol y no me gusta jugar sucio. Por más que me sirva, prefiero perder jugando limpio”.

Maxi Giudici disparó contra Alfa. Foto: Agustin Zamora

Finalmente, se refirió a la audiencia del programa: “Me asusta como sociedad que haya tanta gente que apoye eso”, y luego tiró una indirecta para Alfa: “En su momento, en mi Gran Hermano me pasó con otro personaje. ¿Qué estamos demostraron? Es triste”, y mostró su apoyo con Lisandro.

La respuesta de Alfa frente a los dichos de Maxi Giudici

Alfa no tardó en responderle a Maxi Giudici y filmó un video: “Hace un ratito, me mandaron un posteo que hizo un salame, un personaje que estuvo el año pasado en Gran Hermano, uno que se vende en OnlyFans, el cornudo”.

Alfa le respondió a Maxi Giudici

“Diciendo que él está en contra de la agresividad de Furia porque él lo banca a Licha”, explicó Alfa y luego disparó: “¿Qué payaso te comiste, salame? Vos me dijiste que me querías dar una pastilla para sacarme adentro de una bolsa, o sea que me querías sacar muerto”.

La acusación de Alfa contra Maxi Giudici

Luego, finalizó: “Aguante Furia y la gente que es genuina, no los que se venden y que tratan de vender un personaje para entrar al “Bailando” y no pueden. Seguí hablando boludeces y nadie te da bola. No tenes un minuto de cámara. Yo sigo disfrutando de la vida y feliz, vos seguí en OnlyFans para que te vean. Vergüenza ajena”. Teniendo en cuenta que Maxi tiene una cuenta en OnlyFans.

Más tarde, grabó otro video y dijo: “Te cuento a vos cómo está la sociedad que en vez de buscar un laburo te vendes en OnlyFans. Yo no lo haría jamás. Yo también tuve que lidiar con varios personajes y fueron saliendo de a uno y ahora no existen, como vos”.