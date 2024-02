Maxi Giudici, el cordobés ex Gran Hermano, se sumó a OnlyFans y reveló cuánto gana en la plataforma

Maximiliano Giudici fue uno de los dos cordobeses que participó de la edición de Gran Hermano que tuvo como ganador a Marcos Ginocchio. Si bien el joven había manifestado su intención de dedicarse a los medios, decidió cambiar de rumbo y eligió la venta de contenido erótico en Only Fans.

Su post certamen fue un tanto convulsionado ya que Maxi sufrió la ruptura con su pareja, Juliana Díaz; una preocupante internación tras consumir pastillas y alcohol; y el choque de su auto. Todas estas situaciones lo impulsaron a regresar a Córdoba y apostar por un cambio de vida.

En medio de este nuevo rumbo, el cordobés reapareció en los medios y contó que ahora vende contenido erótico en la plataforma Only Fans y planea su futuro lejos de la Argentina.

MAXI REVELÓ CUÁNTO GANA EN ONLY FANS

En diálogo con Intrusos, el exhermanito aseguró que en pocos días comenzará a viajar para realizar un blog mostrando su experiencia aventurera. Desde allí, continuará apostando a la generación de contenido erótico.

“Voy a empezar con un blog de viajes y a hacer contenido erótico y hot, que para eso voy a usar algunas aplicaciones. Pensé en aprovechar la naturaleza para dedicarme al desnudo porque allá, en Playa del Carmen, que es a donde voy a ir en un principio, hay mucha gente a la que le gusta la fotografía y justo ahí tengo muchos lugares para jugar con eso”, confesó en un móvil.

El ex concursante de Gran Hermano se dedica a la venta de contenido erótico.

El cordobés también aseguró que a su material lo cobra en dólares y dio detalles al respecto: “Se recauda. Depende de cómo lo trabajes. Yo al principio arranqué muy fuerte, muy bien (...) Yo arranqué con suscripción gratis y la verdad es que me fue muy bien pero llega un momento que te quedas sin ideas y lo das todo”, afirmó.

Por último, dijo: “Creo que dándole un poco de bola a la aplicación, ganas unos dos mil dólares por mes. Si te dedicas al 100 por ciento es muchísima más plata. Incluso te ofrecen un montón de cosas por cosas que yo no me animo porque me cuesta un poco más con el público masculino. Si fuese público femenino me divertiría un poco más, porque en videollamada ganas mucho más”, cerró.