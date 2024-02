Entró el marido de Emmanuel a la casa de Gran Hermano 2024: “No podía chapármelo”

En medio de una nueva dinámica dentro de la casa de Gran Hermano 2024, los “hermanitos” van a vivir una experiencia emotiva. Se llama “congelados” y consiste en el ingreso de familiares o amigos a la casa, mientras los participantes se quedan quietos.

Este martes, el primero en ingresar fue Nicolás, el marido militar de Emmanuel, el peluquero cordobés. Ingresó con una bolsa y apenas lo reconoció, Emmanuel empezó a hiperventilar. Mientras contenía las lágrimas, miraba a su esposo y trataba de no hablar.

VIDEO: INGRESÓ EL MARIDO DE EMMA A GRAN HERMANO 2024

Una vez que dejó golosinas en la cama de Emmanuel, Nicolás recorrió la casa y saludó a algunos participantes. Incluso, algunos estaban llorando, como Lucía. “Divertite. No estés mal, no me extrañes. Reite, disfrutá”, dijo el marido. En un momento, también le gritó “Basta, Emma” porque estuvo a punto de largarse a llorar.

El esposo del cordobés no se mantuvo frente a él, sino que recorrió y le decía cosas a los demás. “Portate bien, Manzana”, sostuvo. “Quería ver si eras tan linda de cerca”, soltó al lado de Zoe. “Mejorate, Vir”, agregó. Cuando “big” hizo la cuenta regresiva, Nico se fue de la casa. Apenas descongeló a los participantes, Emmanuel se desplomó en el suelo mientras lloraba. Por su parte, sus compañeros le decían que era muy lindo y que tenía mucha facha.