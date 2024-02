Gran Hermano 2024: a último momento, Emmanuel entró en la placa de nominados

Tras algunas semanas movidas, Emmanuel ingresó nuevamente en la placa de nominados en Gran Hermano 2024. Tan solo cuatro votos negativos le alcanzaron para estar nominado junto a siete participantes más.

En el conteo final de los votos, faltaron algunos para Emma Vich. Debido a esto, Santiago del Moro tuvo que volver al estudio y aclarar la situación. Finalmente, el cordobés ingresó en la nominación.

EMMA VICH QUEDÓ NOMINADO EN GRAN HERMANO 2024 POR CUARTA VEZ

Al enterarse, el peluquero cordobés sostuvo que sospechaba que iba a estar en placa. Sin embargo, cuando Del Moro salió del aire en la casa, exclamó: “Che, me votaron, hijos de su madre. No me tenían que votar a mí”.