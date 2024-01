“Asco” en Gran Hermano 2024: Emmanuel revolvió la basura para consumir algo y sorprendió a sus compañeros

Como casi todas las semanas, los participantes de Gran Hermano 2024 no lograron cumplir con la prueba semanal para acceder al total de propuesto destinado al supermercado. Este lunes, cuando llegó el momento de realizar la compra semanal, los hermanitos debatieron cuánto dinero destinar a los cigarrillos.

Los “puchos” son un punto de discordia entre los participantes que fuman, ya que son costosos y adquirir muchos paquetes es sinónimo de tener menos comida. Ante esto, Emmanuel, quien tiene abstinencia y la canaliza a través del cigarrillo, tomó una decisión que sorprendió a sus compañeros.

VIDEO: EMMA VICH REVOLVIÓ LA BASURA JUNTANDO COLILLAS DE CIGARRILLOS

Ante la posibilidad de no contar con muchos cigarrillos esta semana, Emma Vich decidió juntar las colillas para fumar. “Tampoco es para ser asqueroso”, le dijo una de sus compañeras. A lo que el cordobés le respondió: “Yo soy así desde que llegué. Yo fumo todas las mitades que dejó Denisse. Me las fumo todas, me chupa un huevo”.