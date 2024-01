Gran Hermano 2024: se conocieron detalles estremecedores de las adicciones de Emmanuel

Nicolás Suárez, marido de Emmanuel Vich, participante de Gran Hermano 2024, contó detalles estremecedores respecto al duro pasado del cordobés que derivó en sus posteriores adicciones.

En diálogo con Sepicó, el militar brindó información del tema delicado que el mismo Emma reveló dentro de la casa del programa. “Emma confesó que tenía adicciones y necesitaba mucho el cigarrillo”, recordó el conductor del ciclo.

VIDEO: NICOLÁS CONTÓ DETALLES DE LAS ADICCIONES DE EMMANUEL

En este sentido, Nicolás contó el origen de las adicciones de Emma. “Lo echaron de la casa a los 13 años, terminó en la calle y eso lo llevó a un tema de adicción muy fuerte”, rememoró con la seriedad que requiere el tema.

Con el correr de los años, el cordobés inició un proceso de recuperación para finalizar con sus adicciones. “Estuvo en recuperación, lo hizo y no volvió a consumir, pero siempre está el tema de la abstinencia”, indicó el marido.

Luego, detalló que Emma culminó su rehabilitación hace aproximadamente seis años, “pero le agarran intentos de recaídas y es muy fuerte eso”, según contó. Por último, reveló que su pareja consumió cocaína.

GRAN HERMANO 2024: LA INFIDELIDAD DE NICOLAS A EMMANUEL

A poco de que Virginia Demo ingresara a Gran Hermano, Emma Vich le confesó un fuerte dolor que sintió antes de ingresar al certamen que comenzó a finales de 2023. Su marido le había sido infiel.

“Justo descubrí cosas de él de hacía un mes. Me cag… con un compañero de laburo de él, que es militar de Fuerza Aérea. Y antes de entrar lo perdoné, no me quería ir mal. Y después, cuando estuve acá adentro, empecé a recordar palabras y cosas”, comenzó Emma.

Ante este escenario, Nicolas rompió el silencio y aclaró las cosas. ”Sí, me enganchó, pero no fue nada. Solo encontró una serie de chats”, indicó.