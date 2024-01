Tras quedar nominado en Gran Hermano 2024, Emmanuel recordó a Cata: “La conc&%* esa”

Emmanuel recibió ocho votos, por parte de Denisse, Zoe, Rosina, Agostina, Nicolás y es uno de los cinco nominados en la placa de esta semana en Gran Hermano 2024. Analizando la ficha con sus compañeros, recordó a Catalina Gorositidi con una tajante frase.

Emmanuel comenzó con su estrategia anunciada tras su fuerte discusión con la médica pediatra y se puso “toda la ropa de mina” que llevó a la casa, según sus palabras. Así, fue al confesionario y votó a Agostina y a Martín por “afinidad”.

“Lo que pasó la semana pasada con Agos, me sentí como muy insultado y no puedo relacionarme bien con ella”, dijo sobre la joven. Mientras que, sobre el “Chino” contó que vio “varias actitudes que tiene conmigo, que primero estaba todo bien y después, de pronto, me dejó de hablar no sé por qué”.

EMMANUEL RECORDÓ A CATA EN GRAN HERMANO 2024

Finalmente, quedó nominado junto a Lucía, Florencia, Agostina y Martín y confesó sentirse triste por la cantidad de votos recibidos. “Me voy a dormir, me odian en esta casa. Todos me votaron”, expresó en su habitación.

Ante este escenario, sus compañeros le recomendaron hacer su propia campaña para poder seguir en el reality que define quién se va este domingo. Luego, analizó la placa con Alan y Sabrina y reveló: “Me quedó siempre lo que me dijo la otra conch/&%”.

En alusión a Cata, la joven que confesó haber estado con Cristian “Cuti” Romero cuando el jugador defendía los colores de Belgrano. “Todos me odian y nadie me quiere´, eso me dijo y encima ya no está'”.