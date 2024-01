Gran Hermano 2024: Emmanuel hizo un comentario sobre Rosina que expuso su juego frente a sus compañeros

Luego de su tenso cruce con Lucía, Emmanuel Vich, el cordobés dentro de la casa de Gran Hermano 2024, hizo un desafortunado comentario sobre Rosina Beltrán, que expuso su estrategia de juego frente a sus compañeros.

“¿Te vas a meter a la pile Rosi?”, le preguntaron a la uruguaya que tenía la bata y malla listas para pasar un rato en la piscina. En paralelo, el cordobés dijo que ella “es tan simple”, pero cuando cerró la puerta mostró la hilacha.

VIDEO: EL COMENTARIO DE EMMANUEL QUE EXPUSO SU JUEGO

“Pásala lindo hermosa, no vuelvas por estos lados”, expresó Emma en voz baja. ”¿Eh?”, le preguntó Sabrina, quien estaba dentro del cuarto, pero el joven esquivó la respuesta y sentenció: “No pongas en mí boca palabras que no dije”.

Si bien se reúne con Joel, Florencia, Sabrina y Alan, Emma es uno de los participantes de Gran Hermano que no tiene un grupo de compañeros y compañeras definido. Es una persona entrometida que lleva y trae información y detalles de los demás.

Recientemente, luego de la eliminación de Cata Gorositidi, se enfrentó con Lucía ya que ella lo acusó de inventar cosas que nunca dijo sobre Carla y Furia.