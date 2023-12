Gran Hermano 2024: quién es Emmanuel, el peluquero cordobés que ingresó a la casa más famosa del país

El primer cordobés en ingresar a la casa de Gran Hermano fue Emmanuel, conocido como Emma Vich. Es un joven peluquero y cantante que vive en la ciudad de Córdoba y que desde hace 11 años está casado con Nicolás, un militar de la Fuerza Aérea.

“A mí me parece lindo todo el mundo”, dijo en el inicio de su presentación. “Trabajo en mi peluquería, soy colorista pero realmente lo que me gusta hacer es cantar y bailar”, siguió Emma. Contó que hace música tipo pop y se autodefinió como “pop puro”. También adelantó cómo es su carácter: “Yo voy de frente, no tolero la mentira, no me gusta”. “Creo que voy a ganar Gran Hermano, me tengo fe”, sentenció.

EL INGRESO DEL PRIMER CORDOBÉS A GRAN HERMANO 2024

Apenas ingresó al estudio, donde lo esperaba Santiago del Moro, se llevó con una gran sorpresa. “¿Está la Gata Noelía ahí?”, preguntó Del Moro. “Gata, te amo”, siguió mientras se acercó a la tribuna a saludarla. “Ay Gata hermosa, la más cordobesa de todas las cordobesas”, dijo. Acto seguido, Del Moro le preguntó a Emmanuel sobre su esposo y le pidió que le diera el último beso antes de entrar a la casa.

Emma Vich es peluquero, cantante y vive en Córdoba Capital. Foto: Facebook

Minutos después, Julieta Poggio lo acompañó a la puerta de la famosa casa y manifestó: “Ya somos besties. Estamos chusmeando de la ropa. Este chico es puro show. La gente ama el show así”. Por su parte, Emma sostuvo: “Quiero jugar, quiero divertirme, pasarla bien y no malas vibras”. Ya dentro de la casa, lo recibieron el resto de los hermanitos con un aplauso y elogios por su look “glamoroso”.

VIDEO: LA FACETA MUSICAL DEL CORDOBÉS QUE INGRESÓ A GRAN HERMANO

Emma explicó que le encanta cantar y bailar. A tan solo 10 días de ingresar a la casa más famosa del país, publicó una canción en su canal de YouTube: