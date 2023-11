La historia de Gonzalito, el ‘corazón’ de Q’Lokura que ahora viajará a España: “Él ocupa un lugar más”

Q’Lokura planea cerrar la temporada con un show que traspasará las fronteras. Es que, la banda se presentará en España a fines de marzo. Sólo restan mínimos detalles para concretar ese viaje que llevará a Nicolás Sattler, Nicolás Herrera y Gonzalo Millares al país europeo.

Nico Sattler confirmó que “Gonzalito” también será parte de esa importante presentación que les permitirá llevar su música al Viejo Continente. Incluso, en diálogo con Vía Córdoba, destacó que ya se encuentran realizando todos los permisos y documentos para que la ‘tercera voz’ pueda salir del país.

Cantaron Nicolás Sattler, Chino Herrera y brilló Gonzalito Millares, integrante de la banda. (Fotografías de Javier Ferreyra)

QUIÉN ES GONZALITO MILLARES, LA ‘TERCERA VOZ’ DE Q’LOKURA

Gonzalito Millares está hace una década al lado de Facu y Chino, cuando ambos eran Chipote, la banda previa a Q’lokura. Canta, baila y se roba todos los aplausos de un público que está acostumbrado a su presencia en cada una de las presentaciones.

Tiene 50 años, es de Córdoba y nació a metros de la cancha de Belgrano, por lo que es hincha del Pirata. En diálogo con La Voz, reconoció que siempre fue un fanático del cuarteto y del baile.

Gonzalito Millares, uno de los más queridos integrantes de la banda. (Fotografías de Javier Ferreyra)

“Vivo con mi hermana Virginia, pero estoy todo el tiempo con la banda. No me pierdo ni un baile”, dijo en su momento, en una entrevista con el mismo medio. En esa oportunidad, contó que conoció a Nicolás en un mal momento: “Yo estuve internado, deprimido, bajoneado. Tomaba alcohol. No estaba bien. Estaba mal, mal, pero el Nico me sacó de eso. Yo le debo mucho a él. Me sacó de la mala”.

GONZALITO Y SU IMPORTANTE ROL EN Q’LOKURA

Nico Sattler también recuerda ese momento y reconoce que Gonzalito era un fanático de todos los bailes. “Él laburaba en un boliche donde nosotros tocabamos con Chipote, juntaba vasos y yo lo veía y sentía ‘como algo’”, expresó en diálogo con este medio.

"Gonzalito" Millares en el baile de cuarteto de Q Lokura. (Fotografías de Javier Ferreyra)

“Un día lo invité a subir al escenario. Y bailó y cantó y la gente lo aplaudió y ya fue como uno de nosotros.”, recordó. Posteriormente, la relación se fue afianzando: “Me contó de su vida, lo lleve a la casa y después, lo empecé a acompañar, a regalarle ropa y a darle un respeto que antes capaz no se lo daba la gente”.

Y agregó: “Yo sentía que lo ninguneaba, y estando con nosotros lo respetan mucho. Hoy ocupa un lugar más y lo quieren mucho. Es muy satisfactorio para nosotros”.

Q' Lokura en Forja. Sus cantantes "Chino" Herrera y Nicolás Sattler. En el medio, Gonzalito Millares, corazón de la banda. (Prensa Q' Lokura)

Ahora, Gonzalito viajará a Buenos Aires para la presentación de Q’Lokura en estadio GEBA, los acompañará por todo el país para la temporada de verano y luego, volará hacia Europa.