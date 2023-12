Eugenia Quevedo lloró tras su show en La Rioja y explicó las razones a sus seguidores

La Banda de Carlitos aprovechó el fin de semana largo para acercar su show a diferentes provincias, entre ellas, La Rioja. Fue allí donde Eugenia Quevedo vivió una simple pero conmovedora situación que la emocionó hasta las lágrimas y así lo compartió en sus redes sociales.

Tras el baile, La Muela grabó un video llorando y explicando las razones de su emoción: “Estoy un poco sensible, pero quiero hacer esta historia igual. En realidad no me gusta mostrarme así, pero no importa. Hay algo que me tocó mucho el corazón”, comenzó explicando.

LA EMOCIÓN DE EUGE QUEVEDO TRAS EL SHOW EN LA RIOJA

Luego, relató que la emoción fue por el cartel que escribió un seguidor. “Hubo alguien que anoche hizo un cartelito que decía: aguante la Bruja Maruja... parezco una tarada (sic)”, siguió y señaló que ese simple cartel se refería a una costumbre que tiene con sus hijas y eso la conmovió.

“Ese cartel me mató. Es una boludez, pero bueno, eso es como parte de mis días con las nenas. Gracias”, manifestó Eugenia.