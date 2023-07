Los seis datos que tal vez no sabías de Euge Quevedo, la cuartetera que la ‘rompe’ en La Banda de Carlitos

LOGROS MUSICALES: A sus 31 años, tiene cuatro discos (Mi sueño, en 2014, No Ha Sido Fácil, 2016, Mi Corazón Es Para Vos, 2017, y No Te Confundas, 18); y ha ganado un Premio Gardel en 2017 a Mejor álbum nuevo artista tropical por No Ha Sido Fácil.