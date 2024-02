Emmanuel, el cordobés de Gran Hermano 2024, le declaró la guerra a Furia: “Te vas a ir”

La polémica volvió a encenderse en la casa de Gran Hermano 2024, cuando se realizaba una nueva gala de eliminación. El público decidió dejar afuera a Sabrina Cortez y Juliana Scaglione, Furia, decidió celebrarlo. La reacción fue criticada por Emma Vich quien le “declaró la guerra” a la entrenadora.

Agradeciendo a los espectadores, Furia festejó la salida de la mendocina. Sin embargo, la actitud generó fuertes tensiones entre los demás participantes y Emmanuel fue el primero en responderle. “Callate la jeta, pelotuda”, lanzó el cordobés mientras Santiago del Moro aún estaba en transmisión.

UN TENSO CRUCE ENTRE EMMA VICH Y FURIA

Ante la intervención del conductor, Furia se retiró a su habitación y Sabrina terminó de saludar a sus compañeros. Sin embargo, Emmanuel no dejó ahí la pelea, lanzó fuertes declaraciones contra la entrenadora y le declaró la guerra.

“Furia falsa, te vas a ir porque ahora vamos a jugar fuerte, mi amor. No me le cago más a ninguno de estos, ni en pedo, 38 nominaciones tengo encima si no me muevo yo... ¡GRACIAS GENTE!”, fue la arenga del cordobés.

Posteriormente, adelantó su jugada y expresó: “Hay que ponerla en placa sí o sí a la ridícula. Es una falta de respeto constante acá, a ver si se dan cuenta”.

EMMA VICH SE SALVÓ DE UNA NUEVA PLACA DE NOMINADOS

Cuatro votos negativos le alcanzaron a Emma Vich para estar nominado junto a siete participantes más. En el conteo final de los votos, faltaron algunos para Emma Vich. Debido a esto, Santiago del Moro tuvo que volver al estudio y aclarar la situación. Finalmente, el cordobés ingresó en la nominación.

Al enterarse, el peluquero cordobés sostuvo que sospechaba que iba a estar en placa. Sin embargo, cuando Del Moro salió del aire en la casa, exclamó: “Che, me votaron, hijos de su madre. No me tenían que votar a mí”.

Sin embargo, en la gala, el público decidió darle una nueva oportunidad y el único cordobés de la casa continuará jugando en el famoso reality show.