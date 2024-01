La Gata Noelia reveló el máximo secreto de Emma Vich, el cordobés de Gran Hermano 2024: qué dijo la cantante

Los últimos días no han sido buenos para Emma Vich, el peluquero cordobés de Gran Hermano 2024. En primer lugar, se vio envuelvo en una discusión con Agostina por cigarrillos, motivo que también fue protagonista en una pelea con Lucía, la participante de Salta.

En la madrugada de este jueves, la situación escaló y el cordobés tuvo una fuerte pelea con Catalina. Gritos, insultos y llantos se dieron en el momento. A raíz de estas actitudes del participante, su amiga La Gata Noelia reveló el máximo secreto de Emma.

LA REVELACIÓN SOBRE LA SALUD DE EMMA VICH, EL CORDOBÉS DE GRAN HERMANO 2024

En diálogo con Cortá por Lozano, la cantante La Gata Noelia habló sobre su amistad con Emmanuel y reveló el motivo detrás de su comportamiento dentro de la casa de Gran Hermano. “Emma está en abstinencia”, confesó la cantante de cuarteto. Esto respaldó los dichos de Catalina y Carla, quienes señalaron que el cordobés está violento por la misma abstinencia.

“Unos meses antes de entrar a la casa me llamó a mí, me comentó que se estaba drogando, que se sentía mal, que estaba en depresión”, dijo La Gata. Por su parte, dentro de la casa, Catalina afirmó: “No quiero vivir más con él. El chabón está en abstinencia y por eso está violento”.