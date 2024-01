Gran Hermano 2024: Emmanuel reveló su dura infancia llena de abusos y se emocionó hasta las lágrimas

Pasan los días dentro de la casa y se conocen más detalles acerca de la vida de los participantes de Gran Hermano 2024. En las últimas horas, Emmanuel reveló su dura infancia en Córdoba, que estuvo llena de abusos y se emocionó hasta el punto de llorar.

El peluquero cordobés y Joel Ojeda tuvieron una conversación en uno de los rincones de la casa y el “azafato” le pidió que le cuente sobre su historia. “Nací en Córdoba capital y pasé una infancia de cosas lindas hasta los 3 o 4 años, que era cuando mi mamá me ponía Xuxa”, dijo en primera instancia Emma.

Emmanuel le contó detalles de su infancia a Joel. Foto: Telef

GRAN HERMANO 2024: EMMANUEL REVELÓ QUE SUFRIÓ ABUSOS

“Después, empezaron los conflictos matrimoniales, económicos y demás”, explayó el único cordobés que sigue en la carrera por el premio. Luego, contó que junto a sus padres y hermanas “íbamos a la casa de un primo que abusaba de mí”.

Joel quedó anonadado ante la revelación y, como si fuera poco, no fue el único hostigador en la vida de Emma. “A los nueve años, también, un amigo de la familia”, ponderó con una voz entrecortada. Ojeda le consultó si había denunciado lo sucedido.

“No, pasó el tiempo. No se hablaban de esas cosas antes”, indicó Emma. No obstante, le contó las feas situaciones a sus padres, pero no le creyeron y lo calificaron como “algo imposible”, según sus palabras.

En otros términos, Emma rememoró que las disputas entre sus padres iniciaron cuando tenía 12 años y en ese contexto le dijeron “Si no te gusta, te vas”. Así, decidió abandonar su hogar y perder el contacto con su madre hasta que contrajo matrimonio con Nicolás.