“Es una mosca verde, molesta”: Emmanuel, el peluquero cordobés, quedó nominado en Gran Hermano 2024

Emma Vich, el único cordobés quedó en la casa de Gran Hermano 2024 tras la salida de “el negro Onty”, fue nominado por sus compañeros y quedó en la placa de nominación. Por primera vez, el peluquero deberá competir contra otros cinco participantes. Entre las razones, Zoe lo caracterizó como “Una mosca verde”.

La quinta gala de nominación se dio después de una fuerte pelea entre Emmanuel y Agostina por cigarrillos. Todo comenzó cuando Catalina comentó que le tenía que dar tres cigarrillos al estilista, algo que sacó instantáneamente de sus casillas a la expolicía. A partir de allí, se desataron los gritos e insultos.

LA FUERTE PELEA ENTRE EMMANUEL Y AGOSTINA

“¿En serio pediste tres cigarrillos para hacer las ondas? Eran míos los cigarrillos”, le dijo Agostina a Emmanuel, que respondió “y bueno, que conviden”.

“Le dije que no puede ser que cobres para hacer las ondas. ¿Por qué no te piden en tu grupo de amigos?”, le dijo la expolicía al peluquero. A lo que Emmanuel contestó: “Yo voy a hacer lo que yo quiera. Me chupa un huevo”. “Sos una mala persona”, cerró Agostina.

QUIÉNES VOTARON A EMMANUEL

La primera en nominar fue Zoe quien protagonizó una graciosa elección. La joven le otorgó dos votos a Carla y uno a Emmanuel. En las razones, expresó: “No sé cómo explicarlo pero me molesta, habla mal y dice mentiras. Es como una mosca verde”.

Los memes después de la nominación de Zoe a Emma Vich: "Es como una mosca verde, molesta", dijo. Foto: @cami_liuzzi

Agostina le otorgó dos porotos a Emma y justificó: “Me parece una mala persona, habrán visto lo que pasó hoy temprano, le quiso cambiar cigarrillos por un bucle a una compañera, no me parece. Lo mismo el viernes cuando fui a consolarlo porque lo vi mal y habló pésimo de una compañera, y después la abrazaba. Lleva y trae, no quiero que siga en la casa”.

Sabrina también le otorgó un voto y dijo: “ya vienen pasando muchas cosas. Me llevo bien pero hay cosas que no están buenas, que se llevan, se traen y se dicen”.

Denisse y Catalina le aplicaron dos votos. Mientras que, Rosina y Lisandro le dieron uno. “El otro voto es para Emmanuel porque noté cosas feas contra compañeras y amigas, cosas que no me gustan”, sentenció.