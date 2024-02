La fuerte denuncia del marido de Emmanuel, el cordobés de Gran Hermano 2024: “Basta”

La casa de Gran Hermano 2024 volvió a ser escenario de fuertes peleas que tuvieron a Emmanuel Vich como protagonista. Entre sus rivales, Furia y Lisandro, dos personajes con una importante cantidad de fans. En ese contexto, Nicolino Suar, esposo del cordobés, denunció que sufrió amenazas en redes.

Suar utilizó las redes de Emma Vich para exponer lo que está viviendo a causa del hate (odio) de los usuarios. De esta manera, pidió que se pueda separar el juego de la vida real e impulsó la intervención de la producción.

Nicolás, el esposo de Emmanuel Vich denunció agresión por parte de seguidores de Gran Hermano Foto: Instagram

LA FUERTE DENUNCIA DEL MARIDO DE EMMANUEL VICH

“(Estoy recibiendo) insultos muy fuertes, irreproducibles, amenazas de muerte, llamadas anónimas”, comenzó describiendo Nico. En el comunicado pidió distinguir “el afuera” y sumó: “Yo no estoy jugando ningún juego y las barbaridades de cosas que me dicen me afectan y mucho”.

El duro descargo del esposo de Emma Vich sobre los comentarios que recibe Foto: Instagram

Detalló que los haters lo agreden con su sexualidad, la familia, las mascotas y “no tienen el mínimo límite”. Al respecto, apuntó contra la producción por aceptar la violencia dentro de la casa que “promueven las agresiones afuera”. “Basta de agresividad, violencia y discriminación”, pidió Nicolino.