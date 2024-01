Al borde de la expulsión: el fuerte “careo” entre el cordobés Emma Vich y Cata en Gran Hermano 2024

Luego de la intensa pelea que protagonizaron el cordobés Emmanuel y Catalina durante esta madrugada en Gran Hermano 2024, Santiago del Moro los invitó a ingresar en el sum de la casa para realizar un “careo”. Los participantes se dijeron de todo.

En un principio, Emma Vich trató de ser conciliador con su compañera pidiendo disculpas por su actitud y expresando que “no tiene problemas” con ella. Sin embargo, Cata no le creyó algo y fue al choque directo.

EL VIOLENTO CRUCE ENTRE EL CORDOBÉS EMMANUEL Y CATALINA EN GRAN HERMANO 2025

“Nunca tuve ningún problema con vos, siempre fui a buscarte de la mejor manera. No te hice nada malo, yo creo que vos sos así y lo respeto pero no era para llegar a ese extremo. Me siento re mal, angustiado. No pedí ninguna sanción, ni pido irme ni que te vayas”, expresó Emmanuel.

Ante esto, Catalina respondió: “Si yo fuese falsa y quisiera que todos me voten para quedarme, te pediría disculpas por la palabra ‘puto’, pero no. Soy una mina que va de frente, que nunca miente. Mil veces te dije que no era por ahí, y fue de corazón”.

“La palabra está en la jerga, y se la hubiera dicho a cualquier otro. No me gustó cuando me pecheaste”, continuó. Asimismo tildó al peluquero de “falso” y expuso varias conversaciones donde el joven criticaba al resto de sus compañeros. Mientras tanto, Emmanuel sostuvo: “No me tolera porque es homofóbica”.

VIDEO: EL CAREO ENTRE EMMANUEL Y CATALINA EN GRAN HERMANO 2024

La discusión fue escalando e incluso, Santiago del Moro tuvo que intervenir. “Si la gente sintió un agravio por una puteada que lamentablemente tenemos en nuestra jerga, pido disculpas. Yo no soy homofóbica, y Agostina tampoco”, reforzó Catalina por las acusaciones de Emmanuel.

Al salir del sum, Catalina resaltó: “¿Cuando carajo te discriminamos, pedazo de mentiroso de mierda?”. “¿Sabes qué? Esto es al pedo porque vos sos lo más falso del mundo”, expresó. Por su parte, Emma Vich le dijo que “haga lo que quiera”.