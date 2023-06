Carolina Sánchez, la tiktoker cordobesa, reveló cuánto cobra en su cuenta de OnlyFans

Carolina Sánchez Álvarez fue la protagonista de diferentes virales de TikTok que la convirtieron en una “estrella” de la red social. Si bien aún continúa en la plataforma, la cordobesa decidió migrar a una plataforma diferente: OnlyFans, donde vende contenido para adultos.

Su contenido en la red social de los videos le dio una trascendencia nacional que le permitió participar en la serie División Palermo. Este martes, fue invitada a Nosotros a la mañana y habló de su trabajo interpretativo en la pantalla chica. Pero también, reveló que tiene una cuenta en OnlyFans con contenido erótico.

CAROLINA SÁNCHEZ REVELÓ CUÁNTO GANA EN ONLYFANS

En el programa, Carolina Sánchez reveló por qué decidió crear una cuenta de OnlyFans y justificó: “Yo soy actriz, pero también necesitaba pagar las cuentas. Quería explotar todas mis posibilidades, ¿por qué no?”.

Luego, detalló el monto de sus ganancias y reconoció: “Hace un mes y medio más o menos que estoy en Only fans. En dos semanas hice 300 dólares, estoy bastante contenta”. Y agregó: “Hago todo tipo de contenido. Hago un contenido erótico, artístico y también tengo otro que es explícito”.

Carolina Sánchez Álvarez la rompe en las redes sociales. (Instagram:@caritoactriz_ok ) Foto: Instagram

QUIÉN ES CAROLINA SÁNCHEZ, LA TIKTOKER CORDOBESA

Carolina Sánchez Álvarez es una actriz cordobesa que en los últimos meses tomó gran protagonismo en el mundo de las redes sociales, donde sus videos se volvieron tremendamente virales. La plataforma en la que más fama tiene es en TikTok, pero ella misma denunció que a ese contenido se los están robando.

La actriz Carolina Sánchez Álvarez contó cuánto gana en Only fans. (Instagram Carolina Sánchez Álvarez)

La joven realiza publicaciones en Kwai, desde su cuenta @carito_actrizok. “Yo tengo un canal en Kwai donde subo videos de historia de gorda empoderada, diosa y divina”, explicó e su momento la influencer.

Sánchez Álvarez llegó a la Unión de Artistas gracias a un casting con un video “actuando una situación”. Desde ese momento, la empresa la eligió como cara visible y los éxitos no paran de llegar. “Yo me siento re bien con la viralización. Me encanta. Me están llegando un montón de entrevistas, solicitudes. La verdad es que la gente se re prende y es buenísimo”, celebró.