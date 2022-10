Quién es Maxi Tassi, el joven cordobés que crece en OnlyFans tras ser confundido con un diputado de Bolsonaro

Un joven cordobés apareció en los últimos días en las portadas de múltiples medios brasileros luego de que lo confundieran con un diputado de ese país. Se trata de Maxi Tassi, quien se identifica con la comunidad LGBT+, comparte contenido subido de tono en OnlyFans y una imagen suya fue atribuida al legislador “bolsonarista” Nikolas Ferreira.

El sujeto en cuestión, nacido en la ciudad de Córdoba, se dedica al modelaje y a producir videos con contenido porno para esa plataforma de pago online. Hace algunos días compartió un video en TikTok explicando su viralización.

“Chicos, me viralicé en Brasil en la campaña presidencial del candidato de Bolsonaro (Ferreira)”, comienza relatando Tassi. “Está todo el país hablando de eso, porque supuestamente soy parecido a él y usaron mis fotos de OnlyFans para crear fake news y decir que él salía desnudo (con la bandera del orgullo)”, señaló el joven.

“Se armó todo un revuelo porque como Bolsonaro, él (Ferreira) es homofóbico, racista y fascista”, aseveró el cordobés. En este sentido, reveló que esta situación hizo que baje la imagen positiva del candidato a presidente, quien lo contactó para hacer un vivo de Instagram y aclarar las cosas. Él se negó porque no quiere colaborar con un político que es homofóbico.

Los seguidores de Maxi Tassi se dispararon en las redes sociales

Más adelante, Tassi destacó que toda esta movida mediática le dio miles de nuevos seguidores en todas sus redes sociales. Actualmente, tiene 40,4 mil followers en Twitter, 42,1 mil en Instagram y 63,4 mil en TikTok, pero celebra más la suba en las suscripciones de OnlyFans.

El día que el joven le ganó un juicio a Mc’Donalds y cumplió un sueño

En su cuenta de Twitter, Tassi hizo público un episodio ocurrido años atrás, cuando le ganó un juicio a una multinacional y cumplió su sueño de ver a Britney Spears en vivo. “Me quebré jugando en el tobogán del Mc’Donalds y no había un médico, ni la ambulancia que llamaron vino. Después hicimos el juicio y obviamente pusieron a abogados carísimos entonces no pudimos sacar mucho pero me alcanzó para cumplir mi BRITNEY sueño”, relató el joven, que en sus redes se define como un fan de la artista estadounidense.