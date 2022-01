Santiago Murua logró algo inesperado, mientras buscaba levantarle el ánimo a su abuela, terminó contagiando de alegría y emoción a sus más de 400 mil seguidores en entre Instagram y TikTok. En realidad la protagonista de esta historia es Lidia, una cordobesa de 92 años que no puede moverse con facilidad por un problema en la cadera y que disfruta cada vez que su nieto llega para hacer videos.

“Hace cinco o seis años atrás yo ya grababa con ella, y cuando salió TikTok publiqué un video y fue furor. Ni me lo esperaba. Ahora me levanto y tengo 5.000 mil mensajes, 3.000 nuevos seguidores por día, es una locura”, declaró Santiago, de 40 años, a TN.

Igualmente, algo de esta “fama” sorprendió a Santiago, pero no a sus hermanos. “Ellos siempre me decían que yo iba a ser famoso pero no pensamos que de esta manera: la gente me reconoce en la calle y a mis hijos les da un poco de vergüenza porque ´soy el de TikTok´. Igual yo ni pincho ni corto, ella es la protagonista”, indicó al mismo medio.

El gran secreto de todo esto está en la gran empatía que generan en el público, además de los ocurrentes video. “Muchos nos dicen que les hacemos pensar en sus abuelos y se emocionan por eso, o que los videos graciosos los ayudan a salir adelante en un día difícil. A mí eso me da mucho orgullo”, explicó Santiago.

Lidia y su dificultad para caminar

“No está enferma pero se quebró la cadera en compañía de un profesional, y ahora solo se siente segura en la pieza: su lugar es la cama, con su tele. El trabajo que hace mi mamá todos los días es increíble”, relató Santiago, luego de contar que su abuela vive en la casa con sus padres.

“Cada vez que voy me pregunta qué saluditos hay para ella. Es todo, mi abuela es lo más. No sé qué voy a hacer cuando no la tenga, no sé qué va a pasar, no me lo quiero imaginar”, concluyó el hombre.