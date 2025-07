La Coqueta reveló que se hará una operación que le cambiará la vida para siempre

Ariana Agostina Soria, conocida en redes sociales como “La Coqueta”, es una de las influencers del momento. Con tan solo 20 años, acumula casi 500 mil seguidores en Instagram y más de un millón en TikTok, donde su contenido mezcla humor, autenticidad y momentos de su vida cotidiana. Pero más allá del fenómeno viral, su historia está atravesada por decisiones que también despertaron controversia.

La cirugía que cambiará su vida

En diálogo con TN Show, La Coqueta reveló que este lunes se someterá a una cirugía mamaria: “Me voy a hacer las tetas, las lolas de musher. Unas lolas así, globos”, dijo con humor.

Quién es La Coqueta, la influencer que reveló que ganó $10 millones con sus fotos

Lejos de mostrarse nerviosa, afirmó sentirse lista: “Muchos me preguntan si tengo miedo, y no. Me preparé toda la vida para esto”.

La Coqueta generó una fuerte polémica al contar en una entrevista con Martín Cirio que ella y su hermana habrían usado la misma jeringa para aplicarse ácido hialurónico en los labios, sin control profesional.

“Me puso la mitad de la de ella”, dijo entre risas, tapándose la boca al notar lo que acababa de revelar. La confesión, aunque espontánea, encendió las alarmas en redes y en el ámbito médico.

Cómo se hizo famosa “La Coqueta”

Oriunda del barrio Montecarlo, en Monte Grande (provincia de Buenos Aires), Agostina se volvió viral al decir mal una frase en sus videos: “Acompáñenon para...”, que hoy se convirtió en su sello personal.

Contó que empezó a hacer transmisiones en vivo en TikTok e Instagram junto a su prima y su hermana, simulando que iban a salir a bailar. Con su estilo fresco y desinhibido, conectó rápidamente con una audiencia joven, especialmente en la comunidad LGBTIQ+.