Desde Córdoba, a esta abuela salteña le llegó una sorpresa en su cumpleaños que le hizo estallar el corazón de alegría: sin que ella lo supiera y sin previo aviso le presentaron a su nietito, que nació en plena cuarentena, por lo que no pudo estar junto a su hija y sólo fue el teléfono el único contacto ya que ella es ciega.

Es parte de una emocionante historia que compartió en redes Carla Hurtado, la madre del pequeño al que toda su familia de Salta no había podido conocer en persona hasta que junto con su pareja tomaron la decisión de viajar sin avisarles.

Así, ya en la puerta de la casa, le dijeron a la señora que le traían “una planta” de regalo y que se le iban a entregar en brazos con cuidado por lo que debía asegurarse de sostener bien el obsequio.

Y grandísima fue la sorpresa cuando se dio cuenta que en sus brazos estaba su nuevo nieto, Indio, que había nacido en aquella lejana Córdoba y en tiempos de cuarentena estricta.

“Una semana antes de que cerraran todo por la pandemia me enteré que estaba embarazada. Mi familia no me vió embarazada, ni pudieron conocer al nuevo integrante cuando nació. Hasta que un día se conocieron así”, contó Carla en su Instagram.