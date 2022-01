Li Dongdong es un chino de 36 años que vive en Buenos Aires y se hizo conocido en los últimas días luego de que se viralicen algunos videos suyos cantando y bailando cuarteto. Si bien en reiteradas ocasiones hemos escuchado que la música trasciende fronteras, nunca nos hubiéramos imaginado algo similar.

El hombre, que se autodenomina “chino cordobés” trabaja en un supermercado de Morón y atiende a sus clientes con toda la onda. “Yo soy el chino cuartetero o el chino cordobés. Decime como te guste”, aseguró Dongdong en diálogo con el medio Primer Plano Online, que hace 14 años vive en Argentina.

“Canto porque me gusta, para mí es divertido”, señaló el hombre, que es padre de tres hijos, y reconoció que le gusta mucho la música de Rodrigo y Ulises Bueno, a pesar de que no pudo aprenderse muchas canciones. “Yo practico solo, con Youtube”, contó.

Si bien en uno de los videos aparece bailando y cantando con un fernet en la mano, Li Dongdong aseguró que no lo consume porque es alérgico al alcohol. Por otra parte, sobre su vida en nuestro país, el “chino cordobés” valoró que “ser rico o pobre no me importa”. “Quiero estar cómodo y feliz, y por eso me quedo en este hermoso país. La mayoría de la gente es muy amable, me encanta la carne, el asado sobre todo. Y aprendí fácilmente el idioma”, describió.